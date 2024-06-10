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Захарова назвала сближение России со странами Африки "историческим процессом"

Российская пропагандистка Мария Захарова обвинила Запад в порабощении африканских народов.

сегодня, 09:33
Автор:
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Slava Kot
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Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия якобы всегда смотрела на африканских людей, как равных к россиянам. По ее словам, усиление связей Африки и России это "исторический процесс". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Захарова назвала сближение России со странами Африки "историческим процессом"

Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

Мария Захарова выступила на Петербургском международном экономическом форуме, который большинство партнеров Украины проигнорировали. Во время выступления Захарова обвинила Запад в колониальной политике и заявила, что Россия якобы всегда относилась к африканцам, как к равным.

"Мы вместе и это исторический процесс. Мы были тогда, когда Африку рассматривали исключительно источником получения рабов и ресурсов. А мы никогда так не смотрели на нее. Мы смотрели как на людей, равных с нами", — заявила Захарова в своей пропагандистской речи.

Представитель МИД РФ также обвинила Запад, который, по ее словам, после Второй мировой войны использовал "концепцию порабощения стран и народов для поддержания собственного уровня благосостояния". Захарова утверждает, что СССР таким не занимались, а лишь искоренял "нацистскую, националистическую и расистскую бациллу".

Отметим, что Россия снабжает африканские страны оружие и поддерживает боевиков, которые его используют для госпереворотов. На Россию приходится 40% импорта оружия в Африку, что делает ее крупнейшим поставщиком вооружения.

Приходящая к власти в африканских странах хунта заключает контракты на еще большие поставки оружия из РФ для "охраны порядка". Кроме того, Россия стремится в Африке строить свои атомные станции, чтобы получить еще большее влияние на эти страны, а также эксплуатирует их ресурсы. 

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Зимбабве обратился к Путину за военной помощью.

Также "Комментарии" писали, что Россия печатает фальшивые деньги для ливийских боевиков. Таким образом, она спонсирует повстанцев во главе с генералом Хафтаром, который ведет военные действия против международно признанного лидера Ливии.



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