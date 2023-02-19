Захарова отреагировала на слова Макрона о поражении России

Эммануэль Макрон во время выступления для французских СМИ сообщил, что его страна поддерживает Украину и выступает за поражение России, но против разгрома страны-агрессоры. На такие слова президента Франции отреагировала пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Telegram россиянки.

Представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото из открытых источников

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил газете Le Journal du Dimanche, что он хотел, чтобы Россия потерпела поражение в Украине, но никогда не планировал ее уничтожить, напротив восточноевропейским странам, открыто заявлявшим о необходимости распада РФ.

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"Франция началась не с Макрона, а останки Наполеона, уважаемого на государственном уровне, находятся в центре Парижа. Чтобы и Франция все понимала, и Россия", – пригрозила Франции российская пропагандистка Мария Захарова.

Представитель МИД РФ назвала французского президента "бесценным", за то, что Запад якобы в последние годы не просто вмешивался в дела России, а пытался сменить власть в стране. Несмотря на заявления Захаровой, Эммануэль Макрон на Мюнхенской конференции по безопасности говорил, что не видит лучших альтернатив Путину.

"Я ни секунды не верю в смену режима, и когда я слышу многих людей, призывающих к смене режима, я спрашиваю их: "Какие изменения? Кто следующий? Кто ваш лидер? Все варианты, кроме Владимира Путина, в нынешней системе кажутся мне хуже", – утверждает Макрон и призывает вернуть российского диктатора за стол переговоров.

Слова Макрона вызвали критику некоторых союзников по НАТО за неоднозначную позицию относительно его политики в отношении войны между Украиной и Россией, некоторые считают Париж слабым звеном в западном альянсе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Орбан "посоветовал" Западу поскорее остановить войну в Украине.

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