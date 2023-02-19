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Захарова отреагировала на слова Макрона о поражении России

Представитель МИД РФ Мария Захарова пригрозила президенту Эммануэлю Макрону, вспомнив поражение Наполеона в России.

сегодня, 14:10
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Автор:

Slava Kot

Эммануэль Макрон во время выступления для французских СМИ сообщил, что его страна поддерживает Украину и выступает за поражение России, но против разгрома страны-агрессоры. На такие слова президента Франции отреагировала пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Telegram россиянки.

Захарова отреагировала на слова Макрона о поражении России

Представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото из открытых источников

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил газете Le Journal du Dimanche, что он хотел, чтобы Россия потерпела поражение в Украине, но никогда не планировал ее уничтожить, напротив восточноевропейским странам, открыто заявлявшим о необходимости распада РФ.


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"Франция началась не с Макрона, а останки Наполеона, уважаемого на государственном уровне, находятся в центре Парижа. Чтобы и Франция все понимала, и Россия", – пригрозила Франции российская пропагандистка Мария Захарова.

Представитель МИД РФ назвала французского президента "бесценным", за то, что Запад якобы в последние годы не просто вмешивался в дела России, а пытался сменить власть в стране. Несмотря на заявления Захаровой, Эммануэль Макрон на Мюнхенской конференции по безопасности говорил, что не видит лучших альтернатив Путину.

"Я ни секунды не верю в смену режима, и когда я слышу многих людей, призывающих к смене режима, я спрашиваю их: "Какие изменения? Кто следующий? Кто ваш лидер? Все варианты, кроме Владимира Путина, в нынешней системе кажутся мне хуже", – утверждает Макрон и призывает вернуть российского диктатора за стол переговоров.

Слова Макрона вызвали критику некоторых союзников по НАТО за неоднозначную позицию относительно его политики в отношении войны между Украиной и Россией, некоторые считают Париж слабым звеном в западном альянсе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Орбан "посоветовал" Западу поскорее остановить войну в Украине.

Также "Комментарии" писали о немецком шпионе , который должен был получить 400 тыс. евро за информацию о позициях ВСУ.



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Источник: https://t.me/MariaVladimirovnaZakharova/4805
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