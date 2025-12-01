Захарова отреагировала на угрозы НАТО о "превентивном ударе" по России

Москва резко отреагировала на заявление адмирала НАТО Джузеппе Каво Драгоне, допустившего возможность "превентивного удара" Альянса в ответ на гибридные действия России. В Кремле эти слова назвали провокационными и лишь усиливающими напряжение между Западом и РФ на фоне полномасштабной войны против Украины.

Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что высказывания представителя НАТО являются "крайне безответственными". По ее словам, подобная риторика "демонстрирует готовность Альянса двигаться по пути дальнейшей эскалации". Москва также обвинила НАТО в сознательном стремлении подорвать международные усилия, направленные на поиск путей завершения войны.

"Это намеренная попытка подорвать усилия по преодолению украинского кризиса. Те, кто делает такие заявления, должны осознавать риски и возможные последствия, в том числе для членов Альянса", — подчеркнула Захарова.

Слова Драгоне раздались в интервью Financial Times, где он отметил, что НАТО готовится усилить ответ на гибридную агрессию со стороны России, а "превентивный удар" может рассматриваться как элемент оборонной стратегии. В блоке подчеркивают рост опасности, в частности кибератак и диверсий, которые Москва систематически использует против стран-членов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что НАТО готовится к войне с Россией без главного союзника.

Также "Комментарии" писали, что на Западе рассказали, примет ли Путин мирный план США. Как заявляет ISW, Россия отклонит любую версию мирного плана, ведь Кремль не стремится к прекращению огня и видит переговоры как препятствие для своих целей в Украине.