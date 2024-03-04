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Захарова пригрозила Германии ужасающими последствиями: призвала к денацификации

Мария Захарова заявила, что Германии не закончила процесс денацификации, поэтому ее ожидают "ужасающие последствия".

сегодня, 13:30
Автор:
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Slava Kot
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Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Германию ожидают "ужасные последствия" из-за, по ее мнению, незавершенной денацификации в стране. Таким образом, Захарова отреагировала на обнародование разговора немецких офицеров, которые обсуждали возможность ударов по Крымскому мосту.

Захарова пригрозила Германии ужасающими последствиями: призвала к денацификации

Захарова пригрозила Германии ужасающими последствиями. Фото из открытых источников

Представитель министерства иностранных дел России прокомментировала утечку разговоров немецких офицеров. С присущими чиновникам Кремля нарративами Мария Захарова сделала несколько заявлений. Представитель МИД РФ обвинила Германию и заявила, что немецкие офицеры должны понести ответственность.

"Нужно не разбираться, а нести ответственность. Запад обязан ответить за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал", — заявила Захарова.

Свою риторику, наполненную российской пропагандой, Мария Захарова продолжила угрозами Германии и заявила о необходимости проведения денацификации в стране.

"Денацификация в Германии не завершена — если немцы не изменят ситуацию, последствия для ФРГ будут ужасающими", — сказала спикер МИД РФ.

Заявления Захаровой прозвучали на фоне постоянных угроз от российских чиновников нанести удары по Украине и другим странам, в том числе Германии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший президент РФ Дмитрий Медведев неожиданно отреагировал на записи немецких офицеров и заявил, что Германия готовится к войне с Россией. Кроме того, Медведев недавно угрожал атаковать ядерными ракетами союзников Украины. В списке также была Германия.

Также "Комментарии" писали, что Германия составила сценарий войны России с НАТО.



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