Захарова пригрозила Германии ужасающими последствиями: призвала к денацификации

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Германию ожидают "ужасные последствия" из-за, по ее мнению, незавершенной денацификации в стране. Таким образом, Захарова отреагировала на обнародование разговора немецких офицеров, которые обсуждали возможность ударов по Крымскому мосту.



Захарова пригрозила Германии ужасающими последствиями. Фото из открытых источников

Представитель министерства иностранных дел России прокомментировала утечку разговоров немецких офицеров. С присущими чиновникам Кремля нарративами Мария Захарова сделала несколько заявлений. Представитель МИД РФ обвинила Германию и заявила, что немецкие офицеры должны понести ответственность.

"Нужно не разбираться, а нести ответственность. Запад обязан ответить за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал", — заявила Захарова.

Свою риторику, наполненную российской пропагандой, Мария Захарова продолжила угрозами Германии и заявила о необходимости проведения денацификации в стране.

"Денацификация в Германии не завершена — если немцы не изменят ситуацию, последствия для ФРГ будут ужасающими", — сказала спикер МИД РФ.

Заявления Захаровой прозвучали на фоне постоянных угроз от российских чиновников нанести удары по Украине и другим странам, в том числе Германии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший президент РФ Дмитрий Медведев неожиданно отреагировал на записи немецких офицеров и заявил, что Германия готовится к войне с Россией. Кроме того, Медведев недавно угрожал атаковать ядерными ракетами союзников Украины. В списке также была Германия.

Также "Комментарии" писали, что Германия составила сценарий войны России с НАТО.