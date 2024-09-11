Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала предвыборные дебаты между кандидатами в президенты США от Республиканской и Демократической партий Дональдом Трампом и Камалой Гаррис обычным шоу.

Мария Захарова

"Мы в очередной раз видим шоу в исполнении людей, которые, очевидно, не несут ответственности за свои слова. Никакой", — сказала она.

Помимо этого, Захарова заявила, что не считает дебаты между Трампом и Гаррис главной новостью.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что между Дональдом Трампом и Камалой Гаррис состоялись дебаты, во время которых они обсуждали также и тему прекращения войны в Украине. В частности Трамп продолжает настаивать на том, что он сумеет завершить войну только позвонив Путину и Зеленскому. В то же время Камала Гаррис заявила, что Путин "сидел бы уже в Киеве", если бы США отказались помогать Украине. А так, благодаря активной позиции США, Украина сумела отбить вторжение России и сейчас дает отпор российской агрессии, за что Путин платит непомерную цену. Представительница Демократической партии спрогнозировала, что Дональд Трамп "сдаст Украину" в течение суток после своей победы на выборах.

Кроме того, вице-президент США четко отметила, что Украина должна выиграть войну. Она подчеркнула, что благодаря помощи США, а именно системам ПВО, "Джавелинам", Украина может защищаться. При этом Трамп отказался уточнять, хочет ли он, чтобы Украина победила в войне, а Россия проиграла.

К слову, по результатам опроса телерадиокомпании "CNN" в США, на дебатах между кандидатами в президенты Дональдом Трампом и Камалой Гаррис победа досталась представительнице Демократической партии. Такого мнения придерживаются 63% респондентов.



