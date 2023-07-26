Западные компании, решившие уйти из РФ, оказались в ловушке: СМИ узнали подробности

Иностранные компании, которые приняли решение прекратить свою работу на территории РФ, могут потерять не только российский рынок, но и рискуют потерять сам бизнес, который путинский режим может просто отобрать. После прецедента с "национализацией" предприятий Danone и Carlsberg, иностранные компании, которые планировали прекратить работу в РФ, теперь решили задуматься, а стоит ли идти на такой шаг, ведь есть опасность, что не удастся найти покупателей на свои активы. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Доллары. Фото из открытых источников

В материале говорится, такие всемирно известные компании, как PepsiCo, Mars, Nestlé и Reckitt Benckiser, инвестировали миллионы в строительство заводов в РФ. Теперь же они могут все это потерять.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Западные активы в России больше не в безопасности. Это новый рубеж в войне. Если Кремль пойдет дальше, он вернется к 90-м: перераспределение активов в пользу более выгодных владельцев", – прокомментировала ситуацию внештатный научный сотрудник Российского Евразийского центра Карнеги в Берлине Александра Прокопенко.

В то же время, как обратил внимание директор Института Кеннана Центра Уилсона в Вашингтоне Уильям Померанц, российский диктатор Путин собирается раздавать активы иностранных предприятий людям, которые готовы быть с ним до конца, укрепляя его тоталитарный режим в РФ. Всемирно известные компании могут получить люди, на которым сам Путин может опереться и которым может доверять.

Читайте также на портале "Комментарии" — расплатился за верность: Владимир Путин подарил племяннику Кадырова отобранный мировой бренд "Данон Россия".

Также издание "Комментарии" сообщало – у Путина больше нет уверенности в том, что он может сплотить российскую элиту: в ISW назвали причины.



