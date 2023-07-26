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Западные компании, решившие уйти из РФ, оказались в ловушке: СМИ узнали подробности

Иностранные компании, которые планировали уйти с рынка агрессора, опасаются, что лишатся всех своих активов

сегодня, 11:58
Автор:
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Кравцев Сергей
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Иностранные компании, которые приняли решение прекратить свою работу на территории РФ, могут потерять не только российский рынок, но и рискуют потерять сам бизнес, который путинский режим может просто отобрать. После прецедента с "национализацией" предприятий Danone и Carlsberg, иностранные компании, которые планировали прекратить работу в РФ, теперь решили задуматься, а стоит ли идти на такой шаг, ведь есть опасность, что не удастся найти покупателей на свои активы. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Западные компании, решившие уйти из РФ, оказались в ловушке: СМИ узнали подробности

Доллары. Фото из открытых источников

В материале говорится, такие всемирно известные компании, как PepsiCo, Mars, Nestlé и Reckitt Benckiser, инвестировали миллионы в строительство заводов в РФ. Теперь же они могут все это потерять.


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"Западные активы в России больше не в безопасности. Это новый рубеж в войне. Если Кремль пойдет дальше, он вернется к 90-м: перераспределение активов в пользу более выгодных владельцев", – прокомментировала ситуацию внештатный научный сотрудник Российского Евразийского центра Карнеги в Берлине Александра Прокопенко.

В то же время, как обратил внимание директор Института Кеннана Центра Уилсона в Вашингтоне Уильям Померанц, российский диктатор Путин собирается раздавать активы иностранных предприятий людям, которые готовы быть с ним до конца, укрепляя его тоталитарный режим в РФ. Всемирно известные компании могут получить люди, на которым сам Путин может опереться и которым может доверять.

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Также издание "Комментарии" сообщало – у Путина больше нет уверенности в том, что он может сплотить российскую элиту: в ISW назвали причины.




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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-07-26/western-companies-in-russia-fear-further-kremlin-asset-grabs
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