В столице России впервые за более чем два десятилетия не состоится традиционный праздничный концерт на Красной площади по случаю Дня России. Мероприятие, ежегодно проводимое 12 июня с 2003 года, перенесли в другую локацию на фоне регулярных атак беспилотников вблизи Москвы.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

По данным российских СМИ, концерт под названием "В единстве народов – сила России" изначально планировали провести на Красной площади. В программе были заявлены популярные российские исполнители, в частности, Shaman, Лариса Долина, Татьяна Куртукова, Александр Буйнов и группа Ay Yola. Однако впоследствии мероприятие перенесли в культурный центр "Мосрада" на востоке Москвы, а список артистов существенно сократили.

Официально причины переноса не объяснялись. В то же время, решение совпало с очередной волной атак беспилотников на российскую столицу. В ночь на 11 июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об сбитии 15 дронов на подлете в город. Накануне российские власти заявляли о перехвате еще 31 беспилотника.

Отмена концерта стала еще одним сигналом ужесточения мер безопасности в российской столице. Ранее власти РФ впервые с 2007 года отказались от традиционного прохода военной техники во время парада на Красной площади. Тогда в Кремле объяснили это текущей оперативной обстановкой и угрозой атак. В свою очередь президент Владимир Зеленский опубликовал указ, согласно которому разрешил проводить парад в Москве на Красной площади.

Праздничные мероприятия ко Дню России проводились на Красной площади непрерывно с 2003 года. Каждый год они собирали тысячи зрителей и транслировались на федеральных телеканалах.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кремль готовит решающий удар по Украине из-за катастрофы в РФ.

Также "Кометнари" писали, что Владимир Путин собирает военные силы вблизи границ НАТО.