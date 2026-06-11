У столиці Росії вперше за більш ніж два десятиліття не відбудеться традиційний святковий концерт на Червоній площі з нагоди Дня Росії. Захід, який щороку проводили 12 червня з 2003 року, перенесли до іншої локації на тлі регулярних атак безпілотників поблизу Москви.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

За даними російських ЗМІ, концерт під назвою "У єдності народів — сила Росії" спочатку планували провести на Червоній площі. У програмі були заявлені популярні російські виконавці, зокрема Shaman, Лариса Доліна, Тетяна Куртукова, Олександр Буйнов та гурт Ay Yola. Однак згодом захід перенесли до культурного центру "Мосрада" на сході Москви, а список артистів суттєво скоротили.

Офіційно причини перенесення не пояснювалися. Водночас рішення збіглося з черговою хвилею атак безпілотників на російську столицю. У ніч проти 11 червня мер Москви Сергій Собянін повідомив про збиття 15 дронів на підльоті до міста. Напередодні російська влада заявляла про перехоплення ще 31 безпілотника.

Скасування концерту стало ще одним сигналом посилення заходів безпеки у російській столиці. Раніше влада РФ вперше з 2007 року відмовилася від традиційного проходу військової техніки під час параду на Червоній площі. Тоді в Кремлі пояснили це "поточною оперативною обстановкою" та загрозою атак. Своєю чергою, президент Володимир Зеленський опублікував указ згідно з яким дозволив проводити парад у Москві на Червній площі.

Святкові заходи до Дня Росії проводилися на Червоній площі безперервно з 2003 року. Щороку вони збирали тисячі глядачів та транслювалися на федеральних телеканалах.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Кремль готує вирішальний удар по Україні через катастрофу в РФ.

Також "Кометнарі" писали, що Володимир Путін збирає військові сили поблизу кордонів НАТО.