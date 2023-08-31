Зерновое соглашение: Лавров снова назвал условия Кремля, которые должен выполнить Запад

Сергей Лавров (фото из открытых источников)

31 августа в Москве состоялась встреча главы МИД Турции Хакана Фидана и его коллеги Сергея Лаврова. Дипломаты, как и сообщали ранее, обсудили возвращение России к "зерновому соглашению". Об этом пишут пропагандистские СМИ

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Лавров заявил, что по итогам встречи с турецким коллегой в Москве, якобы довел до сведения Турции, что должны сделать на Западе для возобновления зернового соглашения, которое РФ сама и заблокировала. Поэтому Кремль продолжает всех шантажировать.

"Россия сообщила Турции, что должны сделать на Западе для возобновления зернового соглашения. Как только все пункты меморандума РФ-ООН будут выполнены, Москва сразу вернется к зерновому соглашению",- сказал цинично Лавров.



Также Лавров сообщил, что генсек ООН рассказал ему о своих новых инициативах по возобновлению зернового соглашения, но, как сказал главный кремлевский дипломат, "у них нет никаких гарантий для Москвы".

Также, по словам Лавров, на встрече "обсуждалась инициатива Путина по поставкам 1 млн. тонн российского зерна по льготной цене для дальнейшей переработки". Именно такую "альтернативу" зерновому соглашению придумал Кремль. К своему новому плану он хочет приобщить Турцию и Катар.

В Кремле сообщают, что придумали "альтернативу" зерновому соглашению. В Москве хотят за счет Катара доставить в Турцию миллион тонн своего зерна для переработки. А потом продать его "нуждающимся странам".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что появились новые подробности о встрече Эрдогана и Путина. Буквального каждый день в СМИ появляются все новые подробности о встрече президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана с главой Кремля Владимиром Путиным. Турецкие журналисты выяснили, что переговоры должны пройти в Сочи 4 сентября.