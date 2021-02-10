Жена Навального покинула Россию - СМИ

Юлия Навальная, супруга российского оппозиционера Алексея Навального, приговоренного к 3,5 годам заключения, покинула территорию Российской Федерации. Об этом сообщили российскому изданию "Интерфакс" информированные источники.

Юлия Навальная - фото из открытых источников

Согласно информации в СМИ, жена Навального Юлия улетела из московского аэропорта "Домодедово" в Германию, а именно во Франкфурт-на-Майне.

Впрочем, на страницах супруги оппозиционера информация о перелете отсутствует, и более того, адвокат Юлии Навальной Светлана Давыдова не подтвердила информацию, обнародованную источником.

Напомним, что лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в своем интервью французскому агентству Agency French-Press прокомментировала реакцию российских властей на протесты из-за заключения Алексея Навального. Она также видит общее между собой и Юлией Навальной, женой заключенного в России Навального и призывает ее бороться, держаться и верить.

Тем временем, известный российский музыкант и лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич сделал громкое заявление о президенте РФ Владимире Путине после того, как оппозиционера Алексея Навального приговорили к лишению свободы. Макаревич написал, что если Путин ставил перед собой задачу увеличить количество ненавидящих его молодых людей на несколько миллионов, то он все сделал правильно.

Ранее интернет-издание "Комментарии" рассказывало, что видеохостинг Youtube заблокировал видеоролик российского оппозиционного политика Алексея Навального, в котором он говорит с сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым. Именно он, по словам оппозиционера, связан с его отравлением "Новичком".





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