Звезда «Кавказской пленницы» выдала порцию вранья о Донбассе

Российская актриса Наталья Варлей, которая в первые месяцы полномасштабного вторжения российских войск в Украину, заняла молчаливую позицию, теперь вдруг прозрела и вспомнила, что она еще раньше собственными ушами слышала от жителей Донбасса мольбы о том, чтобы Россия их защитила. Артистка заявила, что якобы дважды бывала на Донбассе до полномасштабного вторжения и лично общалась с местными жителями Донбасса. Как передает портал "Комментарии", свою порцию российской пропаганды Варлей выдала в интервью российскому блогеру Манучарову.

Наталья Варлей. Фото: из открытых источников

"С моей точки зрения, Донбасс все восемь лет просил, чтобы его защитили. Я помню, как они кричали: "Россия"... В 14-м или в 15-м году у нас была одна из первых кинематографических групп, которые туда поехали. И, когда я ехала туда, очень мало рассказывали у нас и по телевидению, и в прессе, как-то так замалчивалось то, что происходит на Донбассе. И когда я ехала, у меня многие очень спрашивали: "Ты посмотри, потому что ребята с Украины говорят, что у них там все в порядке. Цветут сады, никакой войны нет". Я увидела разрушенные села. Я была в Дебальцево, я была в Донецке", — заявила Варлей.

Также она рассказал душераздирающую историю о якобы знакомстве с девушкой, которая проживает на Донбассе, и которая ей рассказывала, что боится гонений за то, что они разговаривает на русском и хочет обучать своих детей только на русском.

Наталья Варлей заявила, что жителей Донбасса украинские власти силой заставляли разговаривать на русском языке, не оставляли людям права выбора и тем ничего не оставалось, кроме как спасаться, выезжая на территорию России.

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