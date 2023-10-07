Звезда «Кавказской пленницы» выдала порцию вранья о Донбассе

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Кравцев Сергей
Российская актриса Наталья Варлей, которая в первые месяцы полномасштабного вторжения российских войск в Украину, заняла молчаливую позицию, теперь вдруг прозрела и вспомнила, что она еще раньше собственными ушами слышала от жителей Донбасса мольбы о том, чтобы Россия их защитила. Артистка заявила, что якобы дважды бывала на Донбассе до полномасштабного вторжения и лично общалась с местными жителями Донбасса. Как передает портал "Комментарии", свою порцию российской пропаганды Варлей выдала в интервью российскому блогеру Манучарову.
Наталья Варлей. Фото: из открытых источников
Также она рассказал душераздирающую историю о якобы знакомстве с девушкой, которая проживает на Донбассе, и которая ей рассказывала, что боится гонений за то, что они разговаривает на русском и хочет обучать своих детей только на русском.
Наталья Варлей заявила, что жителей Донбасса украинские власти силой заставляли разговаривать на русском языке, не оставляли людям права выбора и тем ничего не оставалось, кроме как спасаться, выезжая на территорию России.
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