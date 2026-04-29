Аргентина выдвинула Великобритании территориальные претензии: детали

Территориальный спор между Аргентиной и Великобританией по поводу Фолклендских островов (Мальвинские острова) вновь обострился после резонансного заявления вице-президента Аргентины Виктории Вильярруэль. Чиновница фактически поставила под сомнение право жителей архипелага участвовать в дискуссии о суверенитете и посоветовала им вернуться в Великобританию.

Виктория Вильярруэль в соцсети X заявила, что вопрос о принадлежности Фолклендских островов должен решаться исключительно между Буэнос-Айресом и Лондоном.

"Сегодня, больше чем когда-либо, Мальвины – аргентинские. Дискуссия о суверенитете наших островов идет между государствами, поэтому Соединенное Королевство должно обсудить с Аргентиной на двусторонней основе претензии, которые мы поддерживаем по юридическим, историческим и географическим причинам. Келперы (жители Фолклендов) – это англичане, живущие на аргентинской территории. Они не часть дискуссии", — указала Вильярруэль.

Правительство Великобритании отреагировало на слова аргентинского чиновника. В Лондоне подчеркнули, что статус Фолклендских островов не подлежит сомнению, а жители имеют гарантированное право на самоопределение. Британская сторона традиционно ссылается на референдум 2013 года, когда подавляющее большинство жителей архипелага высказались за сохранение статуса заморской территории Великобритании.





В 1982 году между Великобританией и Аргентиной разразилась короткая война за контроль над Фолклендскими островами. После нескольких недель боев Аргентина капитулировала, а архипелаг остался под британским контролем. В этой войне погибли около 650 аргентинских солдат и 255 британских военнослужащих. С тех пор вопрос о принадлежности Фолклендских островов периодически возвращается в международную повестку дня, однако стороны остаются на противоположных позициях.

