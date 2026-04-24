Трамп все ж вирішив дотиснути: якій країні можуть призупинити членство у НАТО

Адміністрація президента США Дональда Трампа аналізує варіанти притягнення до відповідальності союзників по НАТО, які не підтримали американські операції у війні з Іраном. Йдеться, зокрема, про можливі заходи щодо Іспанії. Про це повідомляє Reuters з посиланням на неназваного американського чиновника.

ЗМІ зазначає, офіційний представник США на умовах анонімності повідомив агентству про внутрішній електронний лист Пентагону, де розглядаються варіанти "покарання" для союзників по НАТО за нелояльність до стратегічних рішень США.

Зокрема йдеться про можливість призупинення членства Іспанії в Альянсі. США також можуть переглянути свою позицію щодо претензій Великої Британії на Фолклендські острови.

За словами американського високопосадовця, у листі детально розібрані політичні варіанти дій та висловлено розчарування через небажання або відмову деяких союзників надати США доступ, базування та право на проліт для війни з Іраном.

Варто зауважити, раніше Дональд Трамп неодноразово натякав, що серйозно розглядає можливість виходу США із НАТО після того, як союзники не приєдналися до війни проти Ірану. Однак тепер, за словами співрозмовника агентства, у згаданому листі немає натяку, що Штати це зроблять. Не йдеться також про закриття американських баз у Європі.

