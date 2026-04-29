Аргентина висунула Великій Британії територіальні претензії: деталі
Аргентина висунила Великій Британії територіальні претензії: деталі

Аргентина висунула ультиматум жителям Фолклендських островів

29 квітня 2026, 09:05
Автор:
Slava Kot

Територіальна суперечка між Аргентиною та Великою Британією щодо Фолклендських островів (Мальвінські острови) знову загострилася після резонансної заяви віцепрезидентки Аргентини Вікторії Вільярруель. Посадовиця фактично поставила під сумнів право мешканців архіпелагу брати участь у дискусії про суверенітет та порадила їм повернутися до Великої Британії.

Вікторія Вільярруель у соцмережі X заявила, що питання належності Фолклендських островів має вирішуватися виключно між Буенос-Айресом і Лондоном. 

"Сьогодні, більше ніж будь-коли, Мальвіни – аргентинські. Дискусія про суверенітет наших островів точиться між державами, тому Сполучене Королівство повинно обговорити з Аргентиною на двосторонній основі претензії, які ми підтримуємо з юридичних, історичних та географічних причин. Келпери (жителі Фолклендів) – це англійці, які живуть на аргентинській території. Вони не є частиною дискусії", — вказала Вільярруель.

Уряд Великої Британії відреагував на слова аргентинської посадовиці. У Лондоні наголосили, що статус Фолклендських островів не підлягає сумніву, а мешканці мають гарантоване право на самовизначення. Британська сторона традиційно посилається на референдум 2013 року, коли переважна більшість жителів архіпелагу висловилася за збереження статусу заморської території Великої Британії.

У 1982 році між Великою Британією та Аргентиною спалахнула коротка війна за контроль над Фолклендськими островами. Після кількох тижнів боїв Аргентина капітулювала, а архіпелаг залишився під британським контролем. У цій війні загинуло близько 650 аргентинських солдатів та 255 британських військовослужбовців. Відтоді питання щодо приналежності Фолклендських островів періодично повертається до міжнародного порядку денного, однак сторони залишаються на протилежних позиціях.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що США можуть переглянути свою позицію щодо претензій Великої Британії на Фолклендські острови.

Також "Коментарі" писали, що Росія може готувати територіальні претензії до США.



Джерело: https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/falkland-islands-argentina-england-claim-pentagon-memo-b2966142.html
