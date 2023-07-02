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Бразилия отклонила запрос Украины о помощи

Правительство Бразилии отказало Украине отправить 450 медицинских бронированных машин Guarani.

сегодня, 11:25
Автор:
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Slava Kot
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Минобороны Украины направило запрос в бразильское правительство на производство 450 бронированных машин Guarani. Однако просьба украинского министерства была отклонена. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на расследование издания InfoDefensa.

Бразилия отклонила запрос Украины о помощи

Бронированная машина Guarani. Фото из открытых источников

27 апреля 2023 года Украина обратилась в Бразилию с запросом о получении специализированной транспортной бронированной машины скорой помощи Guarani. Отмечалось, что бронетехника будет окрашена в желтый и оранжевый цвет для повышения видимости и будет применяться только для эвакуации мирного населения и транспортации раненых в тылу.


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Кроме того, союзники Украины предоставили гарантии, что бразильская техника будет использована для гуманитарных целей и будет избегать боевых задач. Также украинские партнеры должны были покрыть сумму закупки бронированных машин скорой помощи Guarani. Издание отмечает, что бразильское правительство медлило с ответом на запрос Украины около двух месяцев и в конце концов направило отказ. Премьер Нидерландов Марк Рютте подверг критике Бразилию за отказ выполнить запрос Украины.

Это не в первый раз, когда Бразилия отказывается помочь Украине. Ранее немецкое правительство направило запрос в Бразилию о покупке военной техники для Украины и получило отказ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Бразилию "наказали" за отказ передать снаряды для ВСУ. После блокирования Германией продаж бронетранспортеров Guarani в другую страну, Бразилия начала заменять немецкие детали в этой военной технике.

Также "Комментарии" писали, что два президента раскритиковали бразильского лидера Лула да Силву за поддержку диктатора.



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Источник: https://www.infodefensa.com/texto-diario/mostrar/4351079/brasil-pierde-confianza-negativa-blindados-guarani-ucrania
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