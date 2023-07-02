Бразилия отклонила запрос Украины о помощи

Минобороны Украины направило запрос в бразильское правительство на производство 450 бронированных машин Guarani. Однако просьба украинского министерства была отклонена. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на расследование издания InfoDefensa.

Бронированная машина Guarani. Фото из открытых источников

27 апреля 2023 года Украина обратилась в Бразилию с запросом о получении специализированной транспортной бронированной машины скорой помощи Guarani. Отмечалось, что бронетехника будет окрашена в желтый и оранжевый цвет для повышения видимости и будет применяться только для эвакуации мирного населения и транспортации раненых в тылу.

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Кроме того, союзники Украины предоставили гарантии, что бразильская техника будет использована для гуманитарных целей и будет избегать боевых задач. Также украинские партнеры должны были покрыть сумму закупки бронированных машин скорой помощи Guarani. Издание отмечает, что бразильское правительство медлило с ответом на запрос Украины около двух месяцев и в конце концов направило отказ. Премьер Нидерландов Марк Рютте подверг критике Бразилию за отказ выполнить запрос Украины.

Это не в первый раз, когда Бразилия отказывается помочь Украине. Ранее немецкое правительство направило запрос в Бразилию о покупке военной техники для Украины и получило отказ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Бразилию "наказали" за отказ передать снаряды для ВСУ. После блокирования Германией продаж бронетранспортеров Guarani в другую страну, Бразилия начала заменять немецкие детали в этой военной технике.

Также "Комментарии" писали, что два президента раскритиковали бразильского лидера Лула да Силву за поддержку диктатора.