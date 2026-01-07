Единственный сын Мадуро сделал заявление после похищения отца военными США

Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были захвачены в собственном доме в Каракасе американскими военными и доставлены в США, где им предъявлен ряд тяжких уголовных обвинений. Единственный сын бывшего президента Венесуэлы Николас Эрнесто Мадуро Герра обратился к гражданам страны с эмоциональным призывом после задержания его родителей.

Николас Эрнесто Мадуро Герра. Фото: Reuters

По прибытии в США Мадуро инкриминировали сговор с целью наркотерроризма, импорт кокаина, незаконное хранение пулеметов и взрывных устройств, а также сговор против США. Генеральный прокурор Пэм Бонди обнародовала обвинительный акт, в котором фигурируют и другие высокопоставленные чиновники венесуэльского режима.

Среди них оказались: сын экс-президента Николас Эрнесто Мадуро Герра, известный по прозвищу "Принц", бывший вице-президент Диосдадо Кабельо, политик Рамон Родригес Часин и Гектор Растенфорд Герреро Флорес. Мадуро Герра с 2020 года находится под американскими санкциями и обвинениями по делам, связанным с наркотрафиком, однако в этот раз его не задержали.

В обращении, которое цитирует El País, Николас Мадуро Герра заявил, что венесуэльцы должны выйти на улицы и потребовать освобождения его родителей.

"Вы увидите нас на улицах, вы увидите, как мы поднимаем флаги достоинства. Они хотят видеть нас слабыми, но они не будут видеть нас такими. Клянусь своей жизнью, клянусь своим папой, клянусь Силией, что мы выберемся из этого беспорядка. История покажет, кто был предателем. Мы должны сосредоточиться на продвижении страны вперед, на поднятии флагов Чавеса и на требовании безопасного освобождения Николаса Мадуро Мороса и Силии Флорес", – сказал Мадуро Герра.

