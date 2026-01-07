Единственный сын Мадуро сделал заявление после похищения отца военными США

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были захвачены в собственном доме в Каракасе американскими военными и доставлены в США, где им предъявлен ряд тяжких уголовных обвинений. Единственный сын бывшего президента Венесуэлы Николас Эрнесто Мадуро Герра обратился к гражданам страны с эмоциональным призывом после задержания его родителей.
Николас Эрнесто Мадуро Герра. Фото: Reuters
По прибытии в США Мадуро инкриминировали сговор с целью наркотерроризма, импорт кокаина, незаконное хранение пулеметов и взрывных устройств, а также сговор против США. Генеральный прокурор Пэм Бонди обнародовала обвинительный акт, в котором фигурируют и другие высокопоставленные чиновники венесуэльского режима.
Среди них оказались: сын экс-президента Николас Эрнесто Мадуро Герра, известный по прозвищу "Принц", бывший вице-президент Диосдадо Кабельо, политик Рамон Родригес Часин и Гектор Растенфорд Герреро Флорес. Мадуро Герра с 2020 года находится под американскими санкциями и обвинениями по делам, связанным с наркотрафиком, однако в этот раз его не задержали.
В обращении, которое цитирует El País, Николас Мадуро Герра заявил, что венесуэльцы должны выйти на улицы и потребовать освобождения его родителей.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, придет ли Путин в помощь Мадуро после его похищения США.
Также "Комментарии" писали, что лидер венесуэльской оппозиции заявила о готовности отдать Трампу свою Нобелевскую премию мира.