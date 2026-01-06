Лідерка венесуельської опозиції заявила, що готова віддати Трампу свою Нобелівську премію миру

Лідерка венесуельської опозиції у вигнанні Марія Коріна Мачадо заявила, що готова передати свою Нобелівську премію миру з президентом США Дональдом Трампом. Це сталося після того, як американські війська здійснили військову операцію та викрали авторитарного лідера Венесуели Ніколаса Мадуро.

Марія Коріна Мачадо. Фото: REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

Марія Мачадо в інтерв’ю на Fox News прокоментувала роль США у поваленні режиму Ніколаса Мадуро. За словами Мачадо, дії Трампа стали "історичним" кроком і відкрили шлях до демократичних змін у Венесуелі.

"Те, що він зробив, як я вже казала, є історичним. Це величезний крок до демократичного переходу, і я хочу донести це до американського народу. Ця нагорода (Нобелівська премія) венесуельського народу, безумовно, хочемо вручити її йому та поділитися нею з ним", — сказала Мачадо.

Мачадо також повідомила, що планує якнайшвидше повернутися до Венесуели після зміни влади. Водночас її відносини з Трампом залишаються напруженими.

Як писала The Washington Post із посиланням на джерела, близькі до Білого дому, американський політик був роздратований тим, що Мачадо не відмовилася від Нобелівської премії та не передала її Трампу. В оточенні президента США це називали "серйозною помилкою", яка могла коштувати їй політичного майбутнього.

Сам Трамп після військової операції США у Венесуелі публічно засумнівався у здатності Мачадо очолити країну, заявивши, що вона нібито не має достатньої підтримки всередині держави.

