logo_ukra

BTC/USD

93778

ETH/USD

3241.87

USD/UAH

42.42

EUR/UAH

49.51

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Пiвденна Америка Лідерка венесуельської опозиції заявила, що готова віддати Трампу свою Нобелівську премію миру
commentss НОВИНИ Всі новини

Лідерка венесуельської опозиції заявила, що готова віддати Трампу свою Нобелівську премію миру

Марія Коріна Мачадо заявила, що готова передати Нобелівську премію миру Дональду Трампу за його роль у поваленні режиму Мадуро.

6 січня 2026, 09:30
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Лідерка венесуельської опозиції у вигнанні Марія Коріна Мачадо заявила, що готова передати свою Нобелівську премію миру з президентом США Дональдом Трампом. Це сталося після того, як американські війська здійснили військову операцію та викрали авторитарного лідера Венесуели Ніколаса Мадуро.

Лідерка венесуельської опозиції заявила, що готова віддати Трампу свою Нобелівську премію миру

Марія Коріна Мачадо. Фото: REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

Марія Мачадо в інтерв’ю на Fox News прокоментувала роль США у поваленні режиму Ніколаса Мадуро. За словами Мачадо, дії Трампа стали "історичним" кроком і відкрили шлях до демократичних змін у Венесуелі. 

"Те, що він зробив, як я вже казала, є історичним. Це величезний крок до демократичного переходу, і я хочу донести це до американського народу. Ця нагорода (Нобелівська премія) венесуельського народу, безумовно, хочемо вручити її йому та поділитися нею з ним", — сказала Мачадо.

Мачадо також повідомила, що планує якнайшвидше повернутися до Венесуели після зміни влади. Водночас її відносини з Трампом залишаються напруженими.

Як писала The Washington Post із посиланням на джерела, близькі до Білого дому, американський політик був роздратований тим, що Мачадо не відмовилася від Нобелівської премії та не передала її Трампу. В оточенні президента США це називали "серйозною помилкою", яка могла коштувати їй політичного майбутнього.

Сам Трамп після військової операції США у Венесуелі публічно засумнівався у здатності Мачадо очолити країну, заявивши, що вона нібито не має достатньої підтримки всередині держави. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про геополітичний торг Путіна з Трампом. Росія хоче Україну в обмін на Венесуелу.

Також "Коментарі" писали, чому у Венесуелі не спрацювало російське ППО під час операції США.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.theguardian.com/world/live/2026/jan/05/venezuela-live-updates-trump-us-interim-president-collaborate
Теги:

Новини

Всі новини