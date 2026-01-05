"Есть вопрос к россиянам": почему в Венесуэле не сработало ПВО во время операции США

Неспособность венесуэльской противовоздушной обороны отреагировать на операцию США по похищению лидера страны Николаса Мадуро может свидетельствовать не только о военном провале, но и о глубоком политическом кризисе внутри режима. Такую оценку высказал директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

Николас Мадуро. Фото из открытых источников

Виталий Кулик в эфире "Эспрессо" заявил, что отсутствие реакции ПВО выглядит как саботаж или результат сговора части венесуэльских элит.

"В Венесуэле вообще был полный саботаж ПВО. И создается впечатление, что это такая хорошая договоренность с сдавшими его политическими группами в самом мадуровском режиме. Не секрет, что часть элиты искала возможность для перезагрузки и снятия с себя угрозы демонтажа и уничтожения. Они устали от Мадуро", — указывает Кулик.

Политолог также обращает внимание и на русский фактор. Кулик отметил, что именно Россия поставляла Венесуэле системы ПВО, а также обеспечивала их работу через военных советников, спецслужбы и связанные с ними структуры.

"Вопрос к россиянам, то есть мы же знаем, что не только поставка ПВО в Венесуэлу состоялась, но там работал российский спецназ, ГРУ, и там работали вагнеры, которые должны обеспечивать функционирование этой самой ПВО", — сказал эксперт.

По его словам, Москва могла просчитаться, воспринимая режим Мадуро как монолитный и полностью контролируемый. По мнению Кулика, сочетание внутренней усталости элит, коррупции и переоценки внешней поддержки создало условия, при которых система безопасности Венесуэлы фактически перестала работать на Мадуро.

