Главная Новости Мир Южная Америка "Есть вопрос к россиянам": почему в Венесуэле не сработало ПВО во время операции США
commentss НОВОСТИ Все новости

"Есть вопрос к россиянам": почему в Венесуэле не сработало ПВО во время операции США

Политолог Виталий Кулик объяснил, почему во время операции США в Венесуэле не сработало ПВО от РФ.

5 января 2026, 13:30
Автор:
avatar

Slava Kot

Неспособность венесуэльской противовоздушной обороны отреагировать на операцию США по похищению лидера страны Николаса Мадуро может свидетельствовать не только о военном провале, но и о глубоком политическом кризисе внутри режима. Такую оценку высказал директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

"Есть вопрос к россиянам": почему в Венесуэле не сработало ПВО во время операции США

Николас Мадуро. Фото из открытых источников

Виталий Кулик в эфире "Эспрессо" заявил, что отсутствие реакции ПВО выглядит как саботаж или результат сговора части венесуэльских элит.

"В Венесуэле вообще был полный саботаж ПВО. И создается впечатление, что это такая хорошая договоренность с сдавшими его политическими группами в самом мадуровском режиме. Не секрет, что часть элиты искала возможность для перезагрузки и снятия с себя угрозы демонтажа и уничтожения. Они устали от Мадуро", — указывает Кулик.

Политолог также обращает внимание и на русский фактор. Кулик отметил, что именно Россия поставляла Венесуэле системы ПВО, а также обеспечивала их работу через военных советников, спецслужбы и связанные с ними структуры.

"Вопрос к россиянам, то есть мы же знаем, что не только поставка ПВО в Венесуэлу состоялась, но там работал российский спецназ, ГРУ, и там работали вагнеры, которые должны обеспечивать функционирование этой самой ПВО", — сказал эксперт.

По его словам, Москва могла просчитаться, воспринимая режим Мадуро как монолитный и полностью контролируемый. По мнению Кулика, сочетание внутренней усталости элит, коррупции и переоценки внешней поддержки создало условия, при которых система безопасности Венесуэлы фактически перестала работать на Мадуро.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как вторжение США в Венесуэлу может неожиданно сыграть в пользу России и Китая.

Также "Комментарии" писали, что Медведев угрожает похищением лидеров ЕС после захвата Мадуро войсками США.



Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ScdUZNkwcYc&ab_channel=Espreso.TV
