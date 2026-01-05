"Есть вопрос к россиянам": почему в Венесуэле не сработало ПВО во время операции США

Рубрики
Неспособность венесуэльской противовоздушной обороны отреагировать на операцию США по похищению лидера страны Николаса Мадуро может свидетельствовать не только о военном провале, но и о глубоком политическом кризисе внутри режима. Такую оценку высказал директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.
Николас Мадуро. Фото из открытых источников
Виталий Кулик в эфире "Эспрессо" заявил, что отсутствие реакции ПВО выглядит как саботаж или результат сговора части венесуэльских элит.
Политолог также обращает внимание и на русский фактор. Кулик отметил, что именно Россия поставляла Венесуэле системы ПВО, а также обеспечивала их работу через военных советников, спецслужбы и связанные с ними структуры.
По его словам, Москва могла просчитаться, воспринимая режим Мадуро как монолитный и полностью контролируемый. По мнению Кулика, сочетание внутренней усталости элит, коррупции и переоценки внешней поддержки создало условия, при которых система безопасности Венесуэлы фактически перестала работать на Мадуро.
