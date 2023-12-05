Гайана отреагировала на территориальные претензии от союзника России

В Венесуэле состоялся референдум, по итогам которого 95% проголосовали за идею территориальных претензий к региону Эссекиб, который является частью соседней страны – Гайаны. На такие действия отреагировал министр иностранных дел Гайаны Хью Тодд.



Глава МИД Гайаны Хью Тодд о территориальных претензиях Венесуэлы. Фото из открытых источников

Глава МИД Гайаны считает, что Венесуэла не начнет военное вторжение, однако указал на необходимость внимательно наблюдать за ситуацией.

"Мы считаем, что президент Мадуро не приступит к вторжению, однако Венесуэла может сделать что-то очень непредсказуемое, поэтому мы остаемся внимательными", — заявил Хью Тодд в комментариях для AFP

Тодд также отметил, что Гайана будет поддерживать сотрудничество в сфере безопасности с США и надеется на решение Венесуэлы принять окончательную позицию Международного суда, признающего регион Эссекиб за Гайаной.

Напомним, что Венесуэла заявляет территориальные претензии к Гайане, указывая на "антиколониализм" и исторические права Венесуэлы на этот регион. Особенно активно лидер Венесуэлы Николас Мадуро начал говорить о регионе, когда в нем обнаружили значительные залежи нефти в 2015 году. После результатов референдума министр обороны Венесуэлы объявил о готовности к возможному военному вторжению в Гайану.

Николас Мадуро не признается большинством стран ООН как легитимный президент, а США и другие государства ввели санкции против него. Однако Венесуэла активно сотрудничает с Россией по добыче нефти и в оборонной сфере.

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