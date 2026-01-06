Лидер венесуэльской оппозиции заявила, что готова отдать Трампу свою Нобелевскую премию мира

Лидер венесуэльской оппозиции в изгнании Мария Корина Мачадо заявила, что готова передать свою Нобелевскую премию мира с президентом США Дональдом Трампом. Это произошло после того, как американские войска провели военную операцию и похитили авторитарного лидера Венесуэлы Николаса Мадуро.

Мария Корина Мачадо. Фото: REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

Мария Мачадо в интервью Fox News прокомментировала роль США в свержении режима Николаса Мадуро. По словам Мачадо, действия Трампа стали "историческим" шагом и открыли путь к демократическим переменам в Венесуэле.

"То, что он сделал, как я уже говорила, исторически. Это огромный шаг к демократическому переходу, и я хочу донести это до американского народа. Эта награда (Нобелевская премия) венесуэльского народа, безусловно, хотим вручить ее ему и поделиться ею с ним", — сказала Мачадо.

Мачадо также сообщила, что планирует как можно скорее вернуться в Венесуэлу после смены власти. В то же время, ее отношения с Трампом остаются напряженными.

Как писала The Washington Post со ссылкой на источники, близкие к Белому дому, американский политик был раздосадован тем, что Мачадо не отказалась от Нобелевской премии и не передала ее Трампу. В окружении президента США это называли "серьезной ошибкой", которая могла стоить ей политического будущего.

Сам Трамп после военной операции США в Венесуэле публично усомнился в способности Мачадо возглавить страну, заявив, что у нее якобы нет достаточной поддержки внутри государства.

