Лидер венесуэльской оппозиции заявила, что готова отдать Трампу свою Нобелевскую премию мира
НОВОСТИ

Лидер венесуэльской оппозиции заявила, что готова отдать Трампу свою Нобелевскую премию мира

Мария Корина Мачадо заявила, что готова передать Нобелевскую премию мира Дональду Трампу за его роль в свержении режима Мадуро.

6 января 2026, 09:30
Автор:
avatar

Slava Kot

Лидер венесуэльской оппозиции в изгнании Мария Корина Мачадо заявила, что готова передать свою Нобелевскую премию мира с президентом США Дональдом Трампом. Это произошло после того, как американские войска провели военную операцию и похитили авторитарного лидера Венесуэлы Николаса Мадуро.

Лидер венесуэльской оппозиции заявила, что готова отдать Трампу свою Нобелевскую премию мира

Мария Корина Мачадо. Фото: REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

Мария Мачадо в интервью Fox News прокомментировала роль США в свержении режима Николаса Мадуро. По словам Мачадо, действия Трампа стали "историческим" шагом и открыли путь к демократическим переменам в Венесуэле.

"То, что он сделал, как я уже говорила, исторически. Это огромный шаг к демократическому переходу, и я хочу донести это до американского народа. Эта награда (Нобелевская премия) венесуэльского народа, безусловно, хотим вручить ее ему и поделиться ею с ним", — сказала Мачадо.

Мачадо также сообщила, что планирует как можно скорее вернуться в Венесуэлу после смены власти. В то же время, ее отношения с Трампом остаются напряженными.

Как писала The Washington Post со ссылкой на источники, близкие к Белому дому, американский политик был раздосадован тем, что Мачадо не отказалась от Нобелевской премии и не передала ее Трампу. В окружении президента США это называли "серьезной ошибкой", которая могла стоить ей политического будущего.

Сам Трамп после военной операции США в Венесуэле публично усомнился в способности Мачадо возглавить страну, заявив, что у нее якобы нет достаточной поддержки внутри государства.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о геополитическом торге Путина с Трампом. Россия хочет Украину в обмен на Венесуэлу.

Также "Комментарии" писали, почему в Венесуэле не сработало российское ПВО во время операции США.



Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2026/jan/05/venezuela-live-updates-trump-us-interim-president-collaborate
