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На Гаити назначили временного президента

Временным президентом стал спикер парламента

сегодня, 13:16
Автор:

Харченко Дарина

Сенат Гаити назначил временного президента. Вместо убитого президента Жовенеля Моиза временным главой страны станет спикер Сената Жозеф Ламбер. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на соответствующую резолюцию Сената.

На Гаити назначили временного президента

Cпикер Сената Гаити Жозеф Ламбер будет временно исполнять обязанности президента. Фото: hmetro.com

Ламбер должен принести присягу в парламенте. Он будет выполнять функции президента до вступления в должность избранного президента на выборах 7 февраля 2022 года.

Накануне эксперты  оценили для портала "Комментарии", к чему может привести убийство Моиза? Кто в этом может быть заинтересован? Какова роль США в происходящем? Так, кандидат политических наук Александр Мишин напомнил, что Гаити – беднейшее и наиболее проблемное государство Карибского бассейна, живущее очень богатой политической жизнью, ведь именно с данной страны началась деколонизация Латинской Америки. Он добавил, что в стране уже много лет идет настоящая война всех против всех, и простые гаитянцы отчаянно ведут борьбу за физическое выживание. По его словам, правление убитого президента Жовенеля Моиза вписывается в эту модель безысходности.

Напомним, президента Гаити Жовенеля Моиза убили вооруженные стрелки, проникшие посреди ночи в его дом. Инцидент случился 7 июля в час ночи по местному времени. Жилье президента Гаити было расположено в столице Гаити, городе Порт-о-Пренс. Помимо Моиза ранения получила и его супруга, Мартин Мари Этьен. Пока временные власти не сообщают, в каком состоянии находится пережившая нападение первая леди.

8 июля задержали возможных убийц президента Гаити Жовенеля Моиза.

Погибшему главе Гаити исполнилось 53 года. Высший пост в государстве он занимал с 2017 года. При этом несколькими месяцами ранее власти Гаити сообщали, что на Моиза готовилось покушение, но его удалось избежать.


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