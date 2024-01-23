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Планировали убийство союзника Путина: арестовали 32 подозреваемых

Правительство президента Николаса Мадуро обвинило политическую оппозицию в организации заговора по убийству при поддержке США.

сегодня, 15:53
Автор:
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Slava Kot
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Власти Венесуэлы арестовали 32 подозреваемых, пытавшихся убить местного диктатора Николаса Мадуро. Их обвиняют в планировании убийства президента страны при поддержке США. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание DW.

Планировали убийство союзника Путина: арестовали 32 подозреваемых

Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Фото из открытых источников

Среди лиц, которых власти Венесуэлы объявили подозреваемых, оказались солдаты и гражданские. Кроме того, генеральный прокурор Тарек Сааб, близкий к Мадуро, заявил, что издано еще 11 ордеров на арест людям, который могли быть причастны к планам сговора убийства президента. Среди них оказались местные активисты, журналисты и военные.

"Все подозреваемые признались и раскрыли информацию о планах", – передают слова Сааба венесуэльские СМИ.

На инцидент также отреагировал венесуэльский диктатор Николас Мадуро.

"Против них должен быть применен максимальный срок… за терроризм, сговор и государственное предательство", — сказал Мадуро.

Мадуро обвинил оппозицию и заявил, что она сотрудничает с США, чтобы свергнуть сегодняшнее руководство Венесуэлы.

Николас Мадуро является союзником Путина и находится под санкциями США и многих стран ЕС. Диктатор пытается подражать Путину, в частности, недавно венесуэльский диктатор заявил территориальные претензии к соседней Гайане и пытается включить один из ее штатов в состав Венесуэлы. Кроме того, Венесуэла входит в список четырех стран, признавших "Л/ДНР".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Гайана отреагировала на территориальные претензии от Венесуэлы во главе с Мадуро.

Также "Комментарии" писали о Медведеве, который сказал, что России не избежать войны с США за Аляску.




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Источник: https://www.dw.com/en/venezuela-32-arrested-in-alleged-plot-to-kill-maduro/a-68059892
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