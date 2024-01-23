Власти Венесуэлы арестовали 32 подозреваемых, пытавшихся убить местного диктатора Николаса Мадуро. Их обвиняют в планировании убийства президента страны при поддержке США. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание DW.



Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Фото из открытых источников

Среди лиц, которых власти Венесуэлы объявили подозреваемых, оказались солдаты и гражданские. Кроме того, генеральный прокурор Тарек Сааб, близкий к Мадуро, заявил, что издано еще 11 ордеров на арест людям, который могли быть причастны к планам сговора убийства президента. Среди них оказались местные активисты, журналисты и военные.

"Все подозреваемые признались и раскрыли информацию о планах", – передают слова Сааба венесуэльские СМИ.

На инцидент также отреагировал венесуэльский диктатор Николас Мадуро.

"Против них должен быть применен максимальный срок… за терроризм, сговор и государственное предательство", — сказал Мадуро.

Мадуро обвинил оппозицию и заявил, что она сотрудничает с США, чтобы свергнуть сегодняшнее руководство Венесуэлы.

Николас Мадуро является союзником Путина и находится под санкциями США и многих стран ЕС. Диктатор пытается подражать Путину, в частности, недавно венесуэльский диктатор заявил территориальные претензии к соседней Гайане и пытается включить один из ее штатов в состав Венесуэлы. Кроме того, Венесуэла входит в список четырех стран, признавших "Л/ДНР".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Гайана отреагировала на территориальные претензии от Венесуэлы во главе с Мадуро.

Также "Комментарии" писали о Медведеве, который сказал, что России не избежать войны с США за Аляску.



