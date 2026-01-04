Портников назвал один важный вопрос к военной операции США в Венесуэле

Украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников призвал не преувеличивать значение военной операции США в Венесуэле, во время которой был похищен авторитарный лидер страны Николас Мадуро. По его мнению, ключевым остается не сам факт смещения президента, а дальнейшее развитие событий в государстве.

Виталий Портников. Фото из открытых источников

В эфире телеканала "Эспрессо" Виталий Портников обратил внимание на противоречивые сигналы из Вашингтона. По его словам, президент США Дональд Трамп представляет событие как геополитический триумф и демонстрацию новой "доктрины силы", заявляя о намерении сделать Венесуэлу "богатой, независимой и безопасной". Однако, указывает на непонятные детали будущего страны.

"Как Соединенные Штаты собираются руководить Венесуэлой? Ведь их операция в Венесуэле продолжалась всего 30 минут. И закончились исключительно тем, что они вывезли из Венесуэлы ее руководителя Николаса Мадуро. Что будет дальше? Мне кажется, это самый важный вопрос", — спрашивает Портников.

Журналист отметил, что сам режим чавистов продолжает функционировать без Мадуро. Силовые структуры остаются на местах, а ключевые фигуры власти, в том числе министр внутренних дел Диосдадо Кабельо, соратник Уго Чавеса и сотворец режима в Венесуэле, сохраняют контроль. По мнению обозревателя, это свидетельствует о том, что устранение Мадуро не означает автоматического краха системы.

"Важно не то, что говорит Дональд Трамп. Это важна, конечно, операция и захват президента Венесуэлы, но не более того. Для меня важно, что будет дальше. Никаких американских войск сейчас там нет. Никакой возможности перехватить власть у этого режима у них нет", — пояснил Портников.

Портников также обращает внимание на заявление госсекретаря США Марка Рубио об отсутствии планов новых действий в регионе.

