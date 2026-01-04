Портников назвав одне важливе питання до військової операції США у Венесуелі

Український журналіст і політичний оглядач Віталій Портников закликав не перебільшувати значення військової операції США у Венесуелі, під час якої було викрадено авторитарного лідера країни Ніколаса Мадуро. На його думку, ключовим залишається не сам факт усунення президента, а подальший розвиток подій у державі.

Віталій Портников. Фото з відкритих джерел

В ефірі телеканалу "Еспресо" Віталій Портников звернув увагу на суперечливі сигнали з Вашингтона. За його словами, президент США Дональд Трамп подає подію як геополітичний тріумф і демонстрацію нової "доктрини сили", заявляючи про намір зробити Венесуелу "багатою, незалежною та безпечною". Однак вказує на незрозумілі деталі майбутнього країни.

"Яким чином Сполучені Штати збираються керувати Венесуелою? Адже їхня операція у Венесуелі продовжувалася усього 30 хвилин. І закінчилися виключно тим, що вони вивезли з Венесуели її очільника Ніколаса Мадуро. Що буде далі? Мені здається, це найважливіше питання", — запитує Портников.

Журналіст зауважив, що сам режим чавістів продовжує функціонувати без Мадуро. Силові структури залишаються на місцях, а ключові фігури влади, зокрема міністр внутрішніх справ Діосдадо Кабельо, який був соратником Уго Чавеса і співтворцем режиму у Венесуелі, зберігають контроль. На думку оглядача, це свідчить про те, що усунення Мадуро не означає автоматичного краху системи.

"Важливо не те, що говорить Дональд Трамп. Це важлива, звичайно, операція і захоплення президента Венесуели, але не більше того. Для мене важливо, що буде далі. Ніяких американських військ зараз там немає. Ніякої можливості перехопити владу у цього режиму у них немає", — пояснив Портников.

Портников також звертає увагу на заяву держсекретаря США Марко Рубіо про відсутність планів нових дій у регіоні.

