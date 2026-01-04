Портников назвав одне важливе питання до військової операції США у Венесуелі

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Український журналіст і політичний оглядач Віталій Портников закликав не перебільшувати значення військової операції США у Венесуелі, під час якої було викрадено авторитарного лідера країни Ніколаса Мадуро. На його думку, ключовим залишається не сам факт усунення президента, а подальший розвиток подій у державі.
Віталій Портников. Фото з відкритих джерел
В ефірі телеканалу "Еспресо" Віталій Портников звернув увагу на суперечливі сигнали з Вашингтона. За його словами, президент США Дональд Трамп подає подію як геополітичний тріумф і демонстрацію нової "доктрини сили", заявляючи про намір зробити Венесуелу "багатою, незалежною та безпечною". Однак вказує на незрозумілі деталі майбутнього країни.
Журналіст зауважив, що сам режим чавістів продовжує функціонувати без Мадуро. Силові структури залишаються на місцях, а ключові фігури влади, зокрема міністр внутрішніх справ Діосдадо Кабельо, який був соратником Уго Чавеса і співтворцем режиму у Венесуелі, зберігають контроль. На думку оглядача, це свідчить про те, що усунення Мадуро не означає автоматичного краху системи.
Портников також звертає увагу на заяву держсекретаря США Марко Рубіо про відсутність планів нових дій у регіоні.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, хто може очолити Венесуелу після захоплення Мадуро американським військовими.
Також "Коментарі" писали про реакцію Папи Римського на викрадення Мадуро військовими США.