Президент Бразилии рассказал, почему отказался дать боеприпасы для Украины

Лула да Силва рассказал, что канцлер Германии Олаф Шольц обратился к нему за боеприпасами к танкам Leopard, однако президент Бразилии отказал, потому что не хочет быть "стороной конфликта". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание El Pais.

Шольц и Лула да Силва. Фото из открытых источников

Олаф Шольц направил запрос бразильскому лидеру о возможности предоставить снаряды в немецкие танки Leopard, которые будут в будущем использованы для защиты Украины. Президент Бразилии решил не оказывать военную помощь Украине, поскольку, по его мнению, станет участником войны.

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"Если они запустят ракету и Россия обнаружит, что ее продала Бразилия, то это означает, что Бразилия вступила в войну. А когда она вступает, она не может говорить о мире", — говорит Лула да Силва и добавляет, что "я сказал Шольцу, что не собираюсь их продавать".

Пока известно, что такие переговоры между лидером Бразилии Лула да Силвой и канцлером Олафом Шольцом в начале этого года. После таких действий Германия своеобразно "наказала" Бразилию и заблокировала продажу военной техники в Индонезию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Бразилии Лула да Силва изменил свое мнение по поводу целостности Украины. Лидер американской страны осудил российские претензии на территориальную целостность Украины.

Также "Комментарии" писали о бразильском клубе, изменившем свое название на ФК "Мариуполь". Футбольная команда будет называться украинским клубом до тех пор, пока "Мариуполь" не вернется на родной стадион. Такое решение было принято президентом бразильского клуба, который подчеркнул, что в этом регионе проживает около 70% граждан, имеющих украинские корни.