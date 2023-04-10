Президент, предлагавший отдать Крым России, едет в Китай для переговоров по Украине

Президент Бразилии Лула да Силва совершит визит в Пекин, где должен обсудить с Си Цзиньпином войну в Украине и пути ее решения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.

Президент Бразилии Лула да Силва. Фото: AMANDA PEROBELLI/REUTERS

Министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра объявил, что президент Лула да Силва прибудет в Китай 11 апреля, где обсудит вопросы войны в Украине. Президент Бразилии встретится с Си Цзиньпином через несколько дней после своего приезда в КНР – 14 апреля.

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Бразильский лидер позиционирует себя я нейтральным посредником, который предлагает создать группу стран, что могли бы способствовать мирным переговорам между Украиной и Россией. Несмотря на свою нейтральность в прошлом году Лула да Силва подвергся критике. Президент Бразилии подчеркнул, что у Владимира Путина и Владимира Зеленского одинаковая ответственность за войну. Также Бразилия отказалась выполнить запрос Германии, чтобы предоставить боеприпасы для Украины. Однако за это американская страна получила "наказание".

Кроме того, Лула да Силва на прошлой неделе сказал, что "Путин не может удержать украинскую территорию", однако указал, что и президент Украины Владимир Зеленский "не может хотеть все". Таким образом, бразильский лидер призвал Украину отказаться от аннексированного Россией в 2014 году Крыма.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Макрон пытался склонить лидера Китая надавить на Путина, однако совершил дипломатическую ошибку.

Также "Комментарии" писали о том, что в Кремле отреагировали на причастность к сливу секретных документов из Пентагона.