В Панаме на вечеринке в стиле "Игры в кальмара" застрелили пятерых человек (ВИДЕО)

В Панаме на вечеринке произошла стрельба. Об этом пишет издание Корреспондент.

Место преступления. Фото: twitter.com/ProtegeryServir

Происшествие случилось в одном из развлекательных заведений Санта-Аны. Сообщается, что на вечеринке в стиле популярного сериала под названием "Игра в кальмара" произошла стрельба. По данным СМИ, огонь открыли члены двух враждующий банд.

В результате стрельбы пятеро посетителей клуба были убиты и еще семеро человек получили ранения различной степени тяжести. Отмечается, что нападавший погиб.

На место инцидента поспешили сотрудники правоохранительных органов. В результате проведённой ими спецоперации удалось задержать двух человек, которые предположительно связаны со стрельбой.

На данный момент стражи порядка устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что в Чили неизвестные злоумышленники повредили железнодорожные пути. В результате инцидента несколько вагонов грузового поезда, который перевозил материал для изготовления бумаги, сошли с рельсов. По данным средств массовой информации, некоторые из его грузовых единиц были сожжены. Из некоторых чилийских городов было остановлено движение железнодорожного транспорта.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в Великобритании мужчина изнасиловал женщину с ребёнком. Злоумышленник проследовал за своими жертвами посреди улицы, а после, угрожая физической расправой, заставил женщину раздеться и лечь голой на землю. Пострадавшим удалось скрыться только после того, как ребёнок начал говорить, что не может дышать. Правоохранители задержали злоумышленника.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!