logo

BTC/USD

62525.00

ETH/USD

4529.40

LTC/USD

200.72

USD/UAH

26.50

EUR/UAH

30.70

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Южная Америка В Панаме на вечеринке в стиле "Игры в кальмара" застрелили пятерых человек (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

В Панаме на вечеринке в стиле "Игры в кальмара" застрелили пятерых человек (ВИДЕО)

В одном из панамских клубов члены враждующий банд устроили перестрелку

сегодня, 13:40
Автор:

Денис Подставной
Поделитесь публикацией:

В Панаме на вечеринке произошла стрельба. Об этом пишет издание Корреспондент. 

В Панаме на вечеринке в стиле "Игры в кальмара" застрелили пятерых человек (ВИДЕО)

Место преступления. Фото: twitter.com/ProtegeryServir

Происшествие случилось в одном из развлекательных заведений Санта-Аны. Сообщается, что на вечеринке в стиле популярного сериала под названием "Игра в кальмара" произошла стрельба. По данным СМИ, огонь открыли члены двух враждующий банд. 

В результате стрельбы пятеро посетителей клуба были убиты и еще семеро человек получили ранения различной степени тяжести. Отмечается, что нападавший погиб.

На место инцидента поспешили сотрудники правоохранительных органов. В результате проведённой ими спецоперации удалось задержать двух человек, которые предположительно связаны со стрельбой.

На данный момент стражи порядка устанавливают все обстоятельства происшествия. 

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что в Чили неизвестные злоумышленники повредили железнодорожные пути. В результате инцидента несколько вагонов грузового поезда, который перевозил материал для изготовления бумаги, сошли с рельсов. По данным средств массовой информации, некоторые из его грузовых единиц были сожжены. Из некоторых чилийских городов было остановлено движение железнодорожного транспорта. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в Великобритании мужчина изнасиловал женщину с ребёнком. Злоумышленник проследовал за своими жертвами посреди улицы, а после, угрожая физической расправой, заставил женщину раздеться и лечь голой на землю. Пострадавшим удалось скрыться только после того, как ребёнок начал говорить, что не может дышать. Правоохранители задержали злоумышленника. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://korrespondent.net/world/4413166-vecherynka-po-yhre-v-kalmara-v-paname-piat-zhertv
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!