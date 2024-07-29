Реакция мира на победу Мадуро: только четыре мировых лидера признали результаты выборов

Глава Национального избирательного совета Элвис Аморозо заявил, что Николас Мадуро победил на выборах президента Венесуэлы с результатом 51% голосов, а его конкурент от оппозиции Эдмунд Гонсалес получил 44%. Результаты выборов в Венесуэле подвергли резкой критике местная оппозиция и ряд демократических стран, однако Россия и ее партнеры приветствовали венесуэльского диктатора с победой.



Диктатор Венесуэлы Николас Мадуро. Фото из открытых источников

Экзит-полы перед голосованием показывали преимущество оппозиционного кандидата Эдмунда Гонсалеса над Николасом Мадуро. Однако, подконтрольная руководству Венесуэлы избирательная комиссия объявила результаты после подсчета 80% бюллетеней и не опубликовала результаты с 30 тыс. участков, что мешает проверить эти данные. Сам же Мадуро объясняет это тем, что система голосования подверглась хакерским атакам.

Большинство стран мира выразило критику результатам выборов в Венесуэле.

Президент Чили Габриэль Борич заявил, что в результаты президентских выборов в Венесуэле "трудно поверить". Президент Гватемалы Бернардо Аревало отметил, что Венесуэла "заслуживает прозрачных, точных результатов, которые соответствуют воле ее народа", однако полученные результаты "вызывают много сомнений".

Министр иностранных дел Перу Хавьер Гонсалес Олаечеа заявил, что "решительно осуждает совокупность нарушений с намерением мошенничества, совершенных венесуэльским правительством". Президент Коста-Рики Родриго Чавес отметил, что его страна категорически исключает провозглашение Николаса Мадуро президентом Венесуэлы.

Президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что не признает победу Мадуро и призвал вооруженные силы страны поддержать демократию и народное волеизъявление. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес призвал Венесуэлу обнародовать развернутые данные голосования, которые можно проверить, ведь они противоречат нескольким экзит-поллам. Также МИД Великобритании призвал открыть полные данные, чтобы проверить результаты выборов в Венесуэле.

Несмотря на критику большинства стран, часть мировых лидеров поздравила Николаса Мадуро с победой на выборах в Венесуэле.

Российский диктатор Владимир Путин заявил о стратегическом партнерстве между странами и считает, что победа Мадуро будет и "в дальнейшем способствовать их поступательному развитию во всех областях". Также Путин заявил, что венесуэльскому диктатору "всегда рады на российской земле".

В МИДе Китая также поздравили Мадуро с победой и "гладким проведением президентских выборов". По словам спикера МИД Линь Цзяня "Китай и Венесуэла – хорошие друзья и партнеры, которые поддерживают друг друга".

Также поддержал Мадуро президент Кубы Мигель Диас-Канель, назвавший венесуэльского диктатора своим "братом". По его словам, "победа венесуэльского народа, чистая и однозначно победила про империалистическую оппозицию".

К когорте России, Китая и Кубы присоединился лидер Гондураса Семара Кастро, который также выразил приветствие Мадуро и заявил о его "безоговорочном триумфе".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что оппозиция не признала результаты выборов в Венесуэле и объявила о победе своего кандидата.

Также "Комментарии" писали, что Венесуэла заявила о готовности военного вмешательства в соседнюю страну.