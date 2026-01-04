Родригес, Мачадо или Гонсалес: кто может возглавить Венесуэлу после захвата Мадуро американскими военными.

Рубрики
После захвата американскими войсками лидера Венесуэлы Николаса Мадуро встал вопрос о будущем руководстве страны. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон контактирует с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес относительно ее возможной роли в управлении государством в переходный период, однако существуют другие кандидатуры на роль нового лидера.
Мария Корина Мачадо, Эдмунд Гонсалес, Делси Родригес. Фото: Shutterstock, AFP, REUTERS
Дональд Трамп во время выступления перед журналистами в своей резиденции Мар-а-Лаго подтвердил, что госсекретарь США Марко Рубио провел разговор с Родригесом.
Президент США скептически высказался в отношении лидера венесуэльской оппозиции Марии Корины Мачадо. По словам Трампа, она якобы не имеет достаточной поддержки внутри страны, чтобы возглавить государство. В то же время сама Мачадо, ныне находящаяся в эмиграции, заявила, что для Венесуэлы "пришло время свободы" и что Мадуро долен предстать перед международным правосудием.
По ее словам, законным президентом после выборов 28 июля является Эдмунд Гонсалес Уррутия, которого Мачадо признает главой государства и верховным главнокомандующим. Она призывает венесуэльцев готовиться к демократическому переходу властей.
Тем временем в Каракасе Делси Родригес выступила вместе с ключевыми представителями действующей власти, заявив, что временно берет на себя исполнение обязанностей президента, настаивая, что Мадуро остается "единственным президентом Венесуэлы".
Таким образом, вопрос, кто будет руководить Венесуэлой, остается открытым, а главными кандидатами на эту роль являются Делси Родригес, Мария Корина Мачадо и Эдмундо Гонсалес.
