Родригес, Мачадо или Гонсалес: кто может возглавить Венесуэлу после захвата Мадуро американскими военными.

После захвата американскими войсками лидера Венесуэлы Николаса Мадуро встал вопрос о будущем руководстве страны. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон контактирует с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес относительно ее возможной роли в управлении государством в переходный период, однако существуют другие кандидатуры на роль нового лидера.

Мария Корина Мачадо, Эдмунд Гонсалес, Делси Родригес. Фото: Shutterstock, AFP, REUTERS

Дональд Трамп во время выступления перед журналистами в своей резиденции Мар-а-Лаго подтвердил, что госсекретарь США Марко Рубио провел разговор с Родригесом.

"Госсекретарь Марко Рубио только что имел с ней разговор, и она, по сути, готова делать то, что мы считаем необходимым, чтобы сделать Венесуэлу снова большой. Думаю, она была достаточно любезной, но на самом деле у нее не было выбора", — сказал Трамп о Делси Родригес.

Президент США скептически высказался в отношении лидера венесуэльской оппозиции Марии Корины Мачадо. По словам Трампа, она якобы не имеет достаточной поддержки внутри страны, чтобы возглавить государство. В то же время сама Мачадо, ныне находящаяся в эмиграции, заявила, что для Венесуэлы "пришло время свободы" и что Мадуро долен предстать перед международным правосудием.

По ее словам, законным президентом после выборов 28 июля является Эдмунд Гонсалес Уррутия, которого Мачадо признает главой государства и верховным главнокомандующим. Она призывает венесуэльцев готовиться к демократическому переходу властей.

Тем временем в Каракасе Делси Родригес выступила вместе с ключевыми представителями действующей власти, заявив, что временно берет на себя исполнение обязанностей президента, настаивая, что Мадуро остается "единственным президентом Венесуэлы".

"Правительство Венесуэлы будет защищать природные ресурсы страны, они принадлежат народу. Венесуэла никогда не станет колонией ни одного государства", – сказала Родригес.

Таким образом, вопрос, кто будет руководить Венесуэлой, остается открытым, а главными кандидатами на эту роль являются Делси Родригес, Мария Корина Мачадо и Эдмундо Гонсалес.

