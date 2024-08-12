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США предложили соглашение "другу Путина": это может свергнуть еще одну диктатуру в мире

Венесуэльский диктатор Николас Мадуро получил предложение от США.

сегодня, 16:30
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Автор:
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Slava Kot

Соединенные Штаты предложили венесуэльскому диктатору Николасу Мадуро добровольно отказаться от власти. США обещает снять с Мадуро обвинения и помилует "друга Путина". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на The Wall Street Journal.

США предложили соглашение "другу Путина": это может свергнуть еще одну диктатуру в мире

Николас Мадуро и Владимир Путин. Фото из открытых источников

Американское издание со ссылкой на неназванные источники, знакомые с ходом переговоров, указывает на попытку США убедить Мадуро покинуть пост президента Венесуэлы. Если он пойдет на такие условия, США гарантирует, что не будет преследовать его и его соратников по делу о контрабанде наркотиков. США обвиняют Мадуро в стремлении "заполнить США кокаином". Кроме того, Вашингтон объявил, что заплатит 15 млн. долларов за информацию, которая приведет к аресту венесуэльского диктатора.

После последних президентских выборов в Венесуэле, состоявшихся 29 июля, подконтрольный властям ЦИК объявил победу Мадуро, однако не предоставил данные о детальном подсчете голосов. Эта ситуация вызвала протесты, в которых были арестованы тысячи человек, а несколько десятков погибло. Оппозиция заявила, что президентом стал их кандидат – Эдмундо Гонсалеса.

Как указывает The Wall Street Journal, у США пять месяцев до инаугурации президента Венесуэлы, чтобы заключить соглашение с Мадуро.

Мадуро начал исполнять обязанности президента в 2013 году, а затем дважды побеждал на выборах. Из-за его политики из Венесуэлы выехало около 11 млн беженцев, что почти вдвое больше, чем из Украины, находящейся в войне с РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции мира на результаты выборов в Венесуэле. Также известна реакция Украины на объявление Мадуро победителем выборов.

Также "Комментарии" писали, что Мадуро последовал примеру Путина и объявил об аннексии соседней страны.



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Источник: https://www.wsj.com/world/americas/in-secret-talks-u-s-offers-amnesty-to-venezuelas-maduro-for-ceding-power-e22b4821?st=kyp6zx5lmklj6ht
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