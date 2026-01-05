Суд в США принял первое решение по Николасу Мадуро

Диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу оставили под стражей, следующее заседание состоится 17 марта.

Николас Мадуро. Фото: из открытых источников

Такое решение было принято судом в США. Заседание длилось около 30 минут, сообщает издание Новости. Live.

Судья Алвин Геллерстайн зачитал обвинения, а Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес заявили о своей невиновности. При этом судья сообщил обвиняемым, что они имеют право на консульскую защиту. Мадуро заявил, что воспользуется этим.

Адвокат Мадуро Барри Поллак сказал, что защита пока не просит освобождения под залог, но может сделать это позже. Отдельно он отметил "вопрос законности военного похищения" и отметил, что у его подзащитного "есть некоторые проблемы со здоровьем, которые нуждаются в соответствующей медицинской помощи во время заключения".

Вместе с тем сторона защиты заявила о сильных синяках на ребрах жены диктатора.

Как сообщал портал "Комментарии", захваченного американцами диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро будет защищать один из самых известных адвокатов США.

Сначала СМИ сообщали, что Мадуро предоставили государственного защитника, по крайней мере, на первом судебном заседании, во время которого венесуэльскому диктатору зачитают обвинения и дадут возможность признать себя виновным или невиновным. Однако за час до начала заседания стало известно, что Мадуро нанял адвоката из Вашингтона Барри Поллака.

Издание "Комментарии" также писало, что авторитарного лидера Венесуэлы Николаса Мадуро доставили в Нью-Йорк после того, как американские военные схватили его во время операции в Венесуэле. По прибытии в США его и жену Силию Флорес доставили на авиабазу Нацгвардии "Стюарт", а затем вертолетом в здание Управления по борьбе с наркотиками в Манхэттене.