Суд у США ухвалив перше рішення щодо Ніколаса Мадуро
Суд у США ухвалив перше рішення щодо Ніколаса Мадуро

Адвокат Мадуро Баррі Поллак заявив, що захист поки не просить звільнення під заставу, але може зробити це пізніше

5 січня 2026, 20:23
Автор:
Маламура Сергій

Диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружину залишили під вартою, наступне судове засідання відбудеться 17 березня. 

Суд у США ухвалив перше рішення щодо Ніколаса Мадуро

Ніколас Мадуро. Фото: з відкритих джерел

Таке рішення ухвалив суд у США. Засідання тривало близько 30 хвилин, повідомляє видання Новини.Live. 

Суддя Алвін Геллерстайн зачитав звинувачення, а Ніколас Мадуро та його дружина Сілія Флорес заявили про свою невинуватість. При цьому суддя повідомив обвинуваченим, що вони мають право на консульський захист. Мадуро заявив, що скористається цим. 

Адвокат Мадуро, Баррі Поллак сказав, що захист поки не просить звільнення під заставу, але може зробити це пізніше. Окремо він наголосив на "питанні законності військового викрадення" і зазначив, що в його підзахисного "є деякі проблеми зі здоров'ям, які потребують відповідної медичної допомоги під час ув'язнення".

Разом з тим сторона захисту заявила про сильні синці на ребрах дружини диктатора.

Як повідомляв портал "Коментарі", захопленого американцями диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро захищатиме один з найвідоміших адвокатів США. 

Спочатку ЗМІ повідомляли, що Мадуро надали державного захисника, принаймні на першому судовому засіданні, під час якого венесуельському диктатору зачитають звинувачення та дадуть можливість визнати себе винним або невинуватим.  Однак, за годину до початку засідання, стало відомо, що Мадуро винайняв адвоката з Вашингтона Баррі Поллака.

Видання "Коментарі" також писало, що авторитарного лідера Венесуели Ніколаса Мадуро доставили до Нью-Йорка після того, як американські військові схопили його під час операції у Венесуелі. Після прибуття до США його та дружину Сілію Флорес доправили на авіабазу Нацгвардії "Стюарт", а потім гелікоптером до будівлі Управління боротьби з наркотиками у Манхеттені. 



Джерело: https://t.me/novynylive/181385
