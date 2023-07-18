Три страны отказались признать Россию ответственной за войну в Украине

Объединение стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC) провели с Европейским Союзом совместный саммит 17-18 июля. Во время него обе организации должны были согласовать окончательное коммюнике, однако дипломаты трех стран CELAC были против текста, возлагающего на Москву ответственность за войну. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.

Политики ЕС и CELAC на совместном саммите. Фото из открытых источников

Совместный саммит между лидерами Латинской Америки и Европы показал региональные разногласия между странами по поводу войны в Украине. ЕС настаивал на включении в общий документ текста с осуждением российской агрессии. Однако дипломаты трех стран были категорически против такого решения. Эти чиновники представляли три страны Латинской Америки: Кубу, Венесуэлу и Никарагуа.

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Другие страны соглашались подписать совместное коммюнике с текстом о поддержке Украины в войне против России. Однако в своих публичных выступлениях они больше отмечали мирные переговоры для окончания войны, а не победу Украины.

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что переговоры продолжались до поздней ночи, и обозначил позицию стран Латинской Америки.

"Многие страны отмечали, что в мире существуют другие конфликты, и я это слышу. Они говорят, что другим конфликтам в мире, возможно, не уделяется такого внимания, как Украине", — заявил Варадкар.

Премьер-министр Сент-Винсент и Гренадин Ральф Гонсалвиш заявил, что такие события, как кризис на Гаити, борьба палестинцев и различные войны в Африке, должны больше заслуживать внимания европейцев. Также Гонсалвиш добавил, что санкции из-за войны в Украине существуют только для "наказания наиболее уязвимых слоев населения".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стран CELAC не поддержат Украину и хотят репарации от ЕС.

Также "Комментарии" писали о Бразилии, которая приняла негативное решение о помощи для Украины.