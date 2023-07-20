Украина получила неожиданную поддержку из Латинской Америки

Президент Чили Габриэль Борич является единственным главой государства Латинской Америки, осудившим российское вторжение в Украину. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Brazilian Report.



Президент Чили Габриэль Борич. Фото из открытых источников

17 и 18 июля прошел общий саммит Европейского Союза и стран Латинской Америки (CELAC). Совместная декларация по итогам саммита вызвала сильные споры между представителями европейских стран, которые настаивали на включении пункта об осуждении российской агрессии и лидерами CELAC, выступавших против такого решения.

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Единственным представителем Латинской Америки, поддерживавшим такую идею, оказался президент Чили Габриэль Борич. Он призвал своих региональных коллег признать агрессию России против Украины. По словам Борича, такая ситуация может произойти "с любой страной в Латинской Америке в будущем".

"Я понимаю, что совместная декларация зашла в тупик, потому что некоторые не хотят сказать, что война идет против Украины", — сказал Габриэль Борич.

При содействии президента Чили были добавлены слова "война против Украины", несмотря на нежелание некоторых представителей CELAC.

Таким образом, окончательный текст декларации начинался со слов: "Мы выражаем глубокую обеспокоенность продолжающейся войной против Украины…". Далее в тексте перечислялись проблемы, вызванные войной, включая человеческие страдания, уязвимость экономики, риски в энергетической и продовольственной безопасности.

Габриэль Борич описал российскую агрессию как "неприемлемую империалистическую агрессивную войну, нарушающую международное право", и не признал, что это юридическое неповиновение в контексте войны происходит с "обеих сторон", как заявлял президент Бразилии. Борич считает, что Россия должна рассматриваться как единственный "захватчик".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что три страны не признали Россию ответственной за войну.

Также "Комментарии" писали о странах Латинской Америки, считающих войну в Украине "европейской проблемой".