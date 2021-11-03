В Чили неизвестные повредили железную дорогу: грузовой поезд сошел с рельсов

В Чили несколько вагонов грузового поезда сошли с рельсов. Об этом сообщает издание Reuters.

В Чили поезд сошел с рельсов. Фото: Pixabay

Как стало известно, инцидент произошел в районе южной макрозоны штата Виктория. Группа неизвестных лиц повредила железнодорожные пути неподалёку от чилийского города Виктория.

В результате этого несколько вагонов грузового поезда сошли с рельсов. Некоторые из его грузовых единиц сожжены. Поезд перевозил целлюлозу, используемую для изготовления бумаги. Из городов Виктория и Темуко было остановлено движение железнодорожного транспорта.

Как пишет СМИ, нападение произошло на фоне напряженности между властями и местной группой коренного населения, которая требует возвращения исконных земель.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" писал о том, что в японском городе Токио вооруженный злоумышленник напал на людей в метро. Мужчина разлил на пол горючую жидкость, а затем поджег её. Пожаром в вагоне были повреждены несколько сидений. Была совершена аварийная остановка на ближайшей станции. Пассажиры спешили покинуть поезд. В результате происшесвтия пострадали как минимум семнадцать человек. Стражам порядка удалось задержать подозреваемого. По информации СМИ, мужчина рассказал правоохранителям о том, что обожает Джокера из комиксов.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Южном Судане произошла авиакатастрофа. На борту грузового самолета АН-26 местной авиакомпании находилось пятеро членов экипажа. Летательный аппарат рухнул на землю во время взлёта в городе Джуба. В результате аварии никто не выжил. Устанавливаются причины трагедии.

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