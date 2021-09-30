В Эквадоре заключенные устроили масштабную перестрелку в тюрьме: более сотни погибших

В Эквадоре произошла перестрелка в тюрьме. Об этом сообщает издание Reuters,

Перестрелка в тюрьме Эквадора. Фото: Reuters.

Как стало известно, инцидент произошел в одной из крупнейших тюрем страны, которая находится в провинции Гуяс. Сообщается, что члены преступных группировок устроили разборки. В ходе конфликта произошла масштабная перестрелка.

В результате происшествия погибли по меньшей мере 116 человек и еще около 80 получили ранения различной степени тяжести. Шесть человек исчезли.

Силовикам понадобилось время для того, чтобы восстановить контроль над тюрьмой. Правительство усилило военное присутствие за пределами объекта.

Президент страны подписал указ об объявлении чрезвычайного положения в пенитенциарной системе страны на 60 дней.





Фото: EPA/UPG.

Ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что в Израиле 40 человек пострадали в результате серьезного ДТП. В израильском регионе Галилея пассажирский автобус столкнулся с частным автомобилем и перевернулся на бок. Пять человек получили серьезные ранения и еще четверо находятся без сознания. Около 30 человек имею легкие травмы. Потерпевших доставляют в медицинские учреждения. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Также "Комментарии" информировали о том, что в американском штате Колорадо девушка за рулем легкового автомобиля попыталась развернуться на перевале "Чёрный медведь". Не рассчитав габариты своего транспортного средства, водитель не справилась с управлением, и сорвалась вниз в глубокую пропасть. В результате падения, пострадавшая получила серьезные ранения и была госпитализирована. От удара она вылетела через лобовое стекло.





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