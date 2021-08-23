В Мексике неизвестные с оружием напали на военных: есть погибшие

В Мексике вооруженная группа людей совершила нападение на солдат. Об этом сообщает издание Корреспондент.

Нападение на военных в Мексике. Фото: then24.com

Как стало известно, инцидент произошел в штате Мичоакан, что на западе страны. Группа неизвестных атаковала нескольких военнослужащих. В результате перестрелки погибли семеро человек (шестеро нападавших и один военный). Сообщается, что одного из нападавших удалось задержать.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят расследование. Согласно предварительным данным, злоумышленники являются членами одной из местных банд.

На месте инцидента было обнаружено восемь единиц огнестрельного оружия и боеприпасы к нему.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в городе Могадишо, который является столицей Сомали террорист-смертник взорвал бомбу в здании чайной. Отмечается, что заведение находится от штаб-квартиры национальной разведки и является популярным местом для отдыха среди военных. В результате инцидента погибло по меньшей мере пятеро человек включая нападавшего и еще многие получили ранения различной степени тяжести. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Пакистане во время религиозного шествия раздался взрыв. Инцидент произошел в городе Бахавалнагар, который расположен в провинции Пенджаб. В результате происшествия погибли, как минимум пять человек и еще многие получили ранения. На место инцидента прибыли сотрудники правоохранительных органов и медики. Потерпевшие были госпитализированы. Устанавливаются все обстоятельства события. Подробнее об этом читайте в нашей статье.





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