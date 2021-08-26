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Главная Новости Мир Южная Америка В Мексике упал вертолет: на борту находился глава МВД одного из штатов (ВИДЕО)
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В Мексике упал вертолет: на борту находился глава МВД одного из штатов (ВИДЕО)

Вертолет упал в ходе облета территорий, которые пострадали от урагана

сегодня, 11:38
Автор:

Денис Подставной








В Мексике потерпел крушение вертолет. Об этом сообщает издание Корреспондент. 

В Мексике упал вертолет: на борту находился глава МВД одного из штатов (ВИДЕО)

В Мексике разбился вертолет .Фото: americanpost.news

Как стало известно, инцидент произошел в мексиканском штате под названием Идальго. Сообщается, что на борту вертолета МИ-17 ВМС Мексики находилось 20 человек. В это число входили военнослужащие и представители властей соседнего штата Веракрус. 

В результате происшествия пострадало четверо человек, включая главу МВД Веркаруса. Он получил травмы, однако его состояние оценивается, как хорошее. 

На место событий поспешили сотрудники правоохранительных органов и медики. Потерпевшие были госпитализированы. На данный момент устанавливаются все обстоятельства инцидента. 

Также сообщается, что вертолет потерпел крушение когда, пилот пытался посадить его в ходе облета территорий пострадавших от урагана Грейс. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в США на борту самолета у пассажира загорелся смартфон. Экипаж борта сумел быстро среагировать и использовал огнетушители и специальные герметичные пакеты для аккумуляторов. Они сделаны из огнестойкого материала и могут выдерживать температуру свыше полутора тысяч градусов по Цельсию. Самолет совершил вынужденную посадку. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Грузии легковушка с ребёнком внутри сорвалась в овраг. трагедия произошла на перевале Годердзи. В автомобиле находилось четверо иностранцев включая ребёнка. Во время падения, транспортное средство перевернулось десятки раз. Сообщается о погибших. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 


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Источник: https://korrespondent.net/world/4390755-v-meksyke-upal-vertolet-vms
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