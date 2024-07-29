В Венесуэле прошли выборы: одержал ли победу друг Путина

Центральная избирательная комиссия Венесуэлы заявила, что результаты президентских выборов "необратимы" и объявила победителем действующего диктатора Николаса Мадуро. По их данным, Мадуро набрал 51% голосов после подсчета 80% бюллетеней. Оппозиция заявила, что не признает результаты выборов и считает победителем своего кандидата Эдмунда Гонсалеса.



Диктатор Венесуэлы Николас Мадуро. Фото из открытых источников

Подконтрольные руководству Венесуэлы глава Национального избирательного совета Элвис Аморозо заявил, что Николас Мадуро в третий раз стал президентом и получил 51% голосов. По его словам Мадуро победил кандидата от оппозиции Эдмунда Гонсалеса, набравшего 44%.

Оглашение о победе Мадуро прозвучало после подсчета 80% избирательных участков, которые Аморозо назвал необратимой тенденцией в пользу президента Венесуэлы. Результаты, объявленные избирательным советом, противоречат экзит-поллам, показавшим победу оппозиционного кандидата Эдмунда Гонсалеса. По словам оппозиционеров, Гонсалес набрал на выборах около 70% голосов.

Главный соперник Мадуро Эдмунд Гонсалес заявил, что оппозиции не позволили увидеть подсчеты голосов для подтверждения результатов президентских выборов.

"Мы знаем, что было на сегодняшних выборах. Все правила и нормы были нарушены так, что нам было отказано в пересмотре большинства бюллетеней. Наша борьба продолжается, и мы не успокоимся, пока волеизъявление венесуэльского народа не будут уважать", — сказал Гонсалес.

После оглашения результатов в пользу Мадуро мировые лидеры раскритиковали подсчет голосов. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США "серьезно обеспокоены" тем, что результаты выборов в Венесуэле, которые признали президента Мадуро победителем, неточные.

Президент Чили Габриель Борич заявил, что правительство Мадуро "должно понимать", что в результаты показавшие его победу, "трудно поверить", и добавил, что его правительство не признает "любые результаты, не подлежащие проверке". Президент Коста-Рики Родриго Чавес отверг победу Мадуро, а лидер Аргентины Хавьер Милей еще до оглашения первых результатов голосования сказал, что не признает победы Мадуро.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Мадуро последовал примеру Путина и заявил о возможности военно вмешательства в соседнюю страну. Впоследствии венесуэльский диктатор в возможной войне в регионе обвинил США.

Также "Комментарии" писали, что в Венесуэле арестовали десятки людей, которые, по словам властей, якобы планировали убийство Николаса Мадуро.