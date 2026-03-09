Более 2000 лет тюрьмы грозит главному сопернику Эрдогана в Турции

В Турции начался один из самых резонансных судебных процессов последних лет против бывшего мэра Стамбула Экрема Имамоглу, являющегося одним из главных политических соперников президента Реджепа Эрдогана. Политика обвиняют в более чем 140 эпизодах, в том числе коррупции и управлении преступной организацией. Экс-мер Стамбула может сесть в тюрьму на 2430 лет.

Экрем Имамоглу. Фото: EPA

55-летний Имамоглу и его Республиканская народная партия (CHP) категорически отрицают все обвинения. Они заявляют, что дело носит политический характер и является попыткой власти устранить популярного оппозиционного лидера с политической арены на фоне падения рейтинга действующего президента.

До начала судебного процесса Имамоглу считался одним из немногих политиков, способных победить Эрдогана на предстоящих президентских выборах. Его политическая карьера резко возросла после победы на выборах мэра Стамбула в 2019 году. В 2024 году он снова победил кандидата от правящей партии с преимуществом почти в миллион голосов. Этот результат в Турции назвали самым болезненным поражением Эрдогана за всю его политическую карьеру.

Имамоглу был арестован в марте прошлого года. Это произошло в тот же день, когда он был официально выдвинут кандидатом в президенты на выборах 2028 года. С этого момента он находится в тюремном комплексе Мармара, где и проходит суд.

Вместе с политиком перед судом предстали еще 407 человек, которых прокуратура обвиняет в причастности к масштабной коррупционной сети. Кроме этого, Имамоглу обвиняют в шпионаже и подделке университетского диплома. Без этого документа он не сможет принять участие в президентских выборах.

Задержание оппозиционера вызвало волну массовых протестов по всей стране. Демонстрации сопровождались сотнями арестов и жестокими действиями полиции.

Правозащитные организации резко критикуют судебный процесс над Экремом Имамоглу. В Human Rights Watch заявили, что криминальная система используется в качестве инструмента политического давления со стороны Эрдогана. Amnesty International назвала предъявленные обвинения "абсурдными" и противоречащими принципам справедливого судопроизводства.

Турецкие власти отвергают обвинения в политическом преследовании. Министр юстиции Акин Гюрлек заявил, что прокуратура действовала исключительно в рамках закона, а судебная система страны независима.

