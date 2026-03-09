Понад 2000 років в'язниці загрожує головному супернику Ердогана в Туреччині

У Туреччині розпочався один із найрезонансніших судових процесів останніх років проти колишнього мера Стамбула Екрема Імамоглу, який є одним з головних політичних суперників президента Реджепа Ердогана. Політика звинувачують у понад 140 епізодах, зокрема корупції та керуванні злочинною організацією. Ексмер Стамбула може сісти до в’язниці на 2430 років.

Екрем Імамоглу. Фото: EPA

55-річний Імамоглу та його Республіканська народна партія (CHP) категорично заперечують усі обвинувачення. Вони заявляють, що справа має політичний характер і є спробою влади усунути популярного опозиційного лідера з політичної арени на тлі падіння рейтингу чинного президента.

До початку судового процесу Імамоглу вважався одним з небагатьох політиків, здатних перемогти Ердогана на майбутніх президентських виборах. Його політична кар’єра стрімко зросла після перемоги на виборах мера Стамбула у 2019 році. У 2024 році він знову переміг кандидата від правлячої партії з перевагою майже в мільйон голосів. Цей результат в Туреччині назвали найболючішою поразкою Ердогана за всю його політичну кар’єру.

Імамоглу був заарештований у березні минулого року. Це сталося того ж дня, коли його офіційно висунули кандидатом у президенти на виборах 2028 року. Відтоді він перебуває у тюремному комплексі Мармара, де і проходить суд.

Разом з політиком перед судом постали ще 407 осіб, яких прокуратура звинувачує у причетності до масштабної корупційної мережі. Крім цього, Імамоглу закидають шпигунство та підробку університетського диплома. Без цього документа він не зможе взяти участі у президентських виборах.

Затримання опозиціонера викликало хвилю масових протестів по всій країні. Демонстрації супроводжувалися сотнями арештів та жорсткими діями поліції.

Правозахисні організації різко критикують судовий процес над Екремом Імамоглу. У Human Rights Watch заявили, що кримінальна система використовується як інструмент політичного тиску з боку Ердогана. Amnesty International назвала висунуті звинувачення "абсурдними" та такими, що суперечать принципам справедливого судочинства.

Турецька влада відкидає звинувачення у політичному переслідуванні. Міністр юстиції Акін Гюрлек заявив, що прокуратура діяла виключно в межах закону, а судова система країни є незалежною.

