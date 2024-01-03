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Действительно ли Эрдоган предал Украину: в ВМС прояснили инцидент с Турцией и минными тральщиками

В ВМС отреагировали на инцидент с Турцией и минными тральщиками, объяснив, почему не нужно говорить о "зраде"

3 января 2024, 16:44 comments1256
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Кравцев Сергей
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Неверно говорить о какой-то "зраде", комментируя ситуацию, когда Турция на днях не пропустила тральщики "Чернигов" и "Черкассы" к Черному морю. Военно-морские силы не подавали в Анкару соответствующий запрос. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук.

Действительно ли Эрдоган предал Украину: в ВМС прояснили инцидент с Турцией и минными тральщиками

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников

"Учитывая действие Конвенции Монтре, другого варианта ожидать в принципе не следовало, поэтому, соответственно, могу лишь подтвердить, что таких намерений у нас не было", — заявил Дмитрий Плетенчук.

В частности, спикер добавил, что Турция также не пропускает в Черное море и военные корабли Российской Федерации, в связи с чем "зрады" в инциденте с тральщиками нет.  

Стоит отметить, в декабре Министерство обороны Британии подтвердило передачу Украине двух тральщиков для разминирования.

Впрочем, в январе Турция решила не пропускать вышеупомянутые корабли через свой пролив. Как отметили в Центре по борьбе с дезинформацией Турецкой Республики, еще в начале войны в Украине, Анкара закрыла проливы для военных кораблей воюющих сторон. Свою позицию официальные власти Турции не скрывали и не пересматривали ее с начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Турции Эрдоган негативно высказался о перспективах членства Украины в ЕС: что возмутило турецкого лидера.

Также издание "Комментарии" сообщало — Украина ждет от Турции внятных объяснений по визиту "делегации" из оккупированного Крыма.




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Обсуждения

Ігор

3 января 2024, 17:53

Тепер екіпажі тих суден будуть десь за кордоном у безпеці до кінця війни? Може їх на передову, де не вистачає вояків, а замість них жінок командирувати на службу?


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