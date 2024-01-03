Действительно ли Эрдоган предал Украину: в ВМС прояснили инцидент с Турцией и минными тральщиками

Неверно говорить о какой-то "зраде", комментируя ситуацию, когда Турция на днях не пропустила тральщики "Чернигов" и "Черкассы" к Черному морю. Военно-морские силы не подавали в Анкару соответствующий запрос. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук.

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников

"Учитывая действие Конвенции Монтре, другого варианта ожидать в принципе не следовало, поэтому, соответственно, могу лишь подтвердить, что таких намерений у нас не было", — заявил Дмитрий Плетенчук.

В частности, спикер добавил, что Турция также не пропускает в Черное море и военные корабли Российской Федерации, в связи с чем "зрады" в инциденте с тральщиками нет.

Стоит отметить, в декабре Министерство обороны Британии подтвердило передачу Украине двух тральщиков для разминирования.

Впрочем, в январе Турция решила не пропускать вышеупомянутые корабли через свой пролив. Как отметили в Центре по борьбе с дезинформацией Турецкой Республики, еще в начале войны в Украине, Анкара закрыла проливы для военных кораблей воюющих сторон. Свою позицию официальные власти Турции не скрывали и не пересматривали ее с начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

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