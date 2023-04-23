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Эрдоган обещает бесплатный газ перед выборами

Президент Турции Реджеп Эрдоган обещает бесплатный газ для населения страны. Такие заявления турецкий лидер озвучил на открытии газового месторождения.

сегодня, 13:20
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Автор:

Slava Kot

Реджеп Эрдоган перед президентскими выборами в Турции развернул ряд инфраструктурных и оборонных проектов. На презентации открытия турецкого месторождения в Черном море президент Турции пообещал бесплатный газ гражданам страны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Эрдоган обещает бесплатный газ перед выборами

Президент Турции Реджеп Эрдоган. Фото из открытых источников

20 апреля президент Турции включил первые поставки природного газа в газохранилища с нового месторождения в Черном море. Это одна из попыток Эрдогана продемонстрировать крупные проекты его власти в преддверии выборов, которые действующий президент Турции может проиграть впервые за 20 лет пребывания у власти.


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"Мы предоставим бесплатный природный газ для домашнего потребления до 25 кубических метров ежемесячно в течение одного года", — сказал Эрдоган на открытии и добавил, что газ для всех будет бесплатным в течение следующего месяца.

Турция самостоятельно не покрывает свои энергетические потребности, поэтому импортирует нефть и газ из России, Ирана, Азербайджана и других стран.

Помимо торжественного открытия месторождения газа недавно Эрдоган спустил на воду первый самостоятельно созданный турецкий авианосец. А до конца апреля Реджеп Эрдоган планирует запустить первый атомный реактор в стране, построенный в сотрудничестве с российской компанией "Росатом".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что конец Эрдогана близок: как это повлияет на Украину, Европейский Союз и НАТО.

Также "Комментарии" писали, что в Турции назвали российское условие для продления зернового коридора между Украиной и Российской Федерацией.





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Источник: https://www.reuters.com/world/middle-east/erdogan-offers-free-gas-pre-election-after-first-black-sea-field-shipment-2023-04-20/
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