Эрдоган обратился к Путину: Турция хочет вернуть России ракеты, поссорившие ее с США

Анкара рассматривает возможность возвращения России зенитно-ракетных комплексов С-400, приобретенных почти десять лет назад. Этот шаг может положить конец одному из острейших конфликтов между Турцией и ее союзниками по НАТО и открыть путь к возобновлению сотрудничества с США, в частности возвращение в программу истребителей пятого поколения F-35.

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган. Фото из открытых источников

Как сообщает Bloomberg, президент Турции Реджеп Эрдоган поднял вопрос С-400 в разговоре с российским диктатором Владимиром Путиным во время встречи в Туркменистане на прошлой неделе. По словам источников, подобные консультации между представителями двух стран происходили и раньше. В то же время Кремль отрицает, что такая просьба звучала на уровне лидеров, а турецкое Министерство обороны отказалось от комментариев.

Закупка российских систем ПВО С-400 стала одним из самых спорных решений Анкары за последние десятилетия. Турция пошла на это соглашение в период охлаждения отношений с Западом и разногласий с США во время президентства Барака Обамы. Анкара настаивала, что Вашингтон не готов продать ей американские системы Patriot на приемлемых условиях.

Однако в НАТО неоднократно заявляли, что использование С-400 вместе с западными самолетами может позволить России получить доступ к чувствительной разведывательной информации. В конце концов, США в 2019 году исключили Турцию из программы F-35, а в 2020-м ввели санкции в соответствии с законом CAATSA, ограничив доступ турецкой оборонной промышленности к передовым технологиям.

В последние месяцы ознаменовались усилением давления со стороны США на Анкару с требованием отказаться от российских военных систем. Вопрос С-400 и возможное возвращение Турции в программу F-35 обсуждался во время встречи Эрдогана с Дональдом Трампом в Белом доме в сентябре.

По словам источников Bloomberg, Турция также поднимает вопрос компенсации миллиардов долларов, потраченных на закупку С-400.

