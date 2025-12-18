logo

BTC/USD

86581

ETH/USD

2829.46

USD/UAH

42.34

EUR/UAH

49.63

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Турция Эрдоган обратился к Путину: Турция хочет вернуть России ракеты, поссорившие ее с США
commentss НОВОСТИ Все новости

Эрдоган обратился к Путину: Турция хочет вернуть России ракеты, поссорившие ее с США

Турция рассматривает возвращение России систем ПВО С-400, чтобы снять санкции США и вернуться в программу F-35

18 декабря 2025, 09:27
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Анкара рассматривает возможность возвращения России зенитно-ракетных комплексов С-400, приобретенных почти десять лет назад. Этот шаг может положить конец одному из острейших конфликтов между Турцией и ее союзниками по НАТО и открыть путь к возобновлению сотрудничества с США, в частности возвращение в программу истребителей пятого поколения F-35.

Эрдоган обратился к Путину: Турция хочет вернуть России ракеты, поссорившие ее с США

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган. Фото из открытых источников

Как сообщает Bloomberg, президент Турции Реджеп Эрдоган поднял вопрос С-400 в разговоре с российским диктатором Владимиром Путиным во время встречи в Туркменистане на прошлой неделе. По словам источников, подобные консультации между представителями двух стран происходили и раньше. В то же время Кремль отрицает, что такая просьба звучала на уровне лидеров, а турецкое Министерство обороны отказалось от комментариев.

Закупка российских систем ПВО С-400 стала одним из самых спорных решений Анкары за последние десятилетия. Турция пошла на это соглашение в период охлаждения отношений с Западом и разногласий с США во время президентства Барака Обамы. Анкара настаивала, что Вашингтон не готов продать ей американские системы Patriot на приемлемых условиях.

Однако в НАТО неоднократно заявляли, что использование С-400 вместе с западными самолетами может позволить России получить доступ к чувствительной разведывательной информации. В конце концов, США в 2019 году исключили Турцию из программы F-35, а в 2020-м ввели санкции в соответствии с законом CAATSA, ограничив доступ турецкой оборонной промышленности к передовым технологиям.

В последние месяцы ознаменовались усилением давления со стороны США на Анкару с требованием отказаться от российских военных систем. Вопрос С-400 и возможное возвращение Турции в программу F-35 обсуждался во время встречи Эрдогана с Дональдом Трампом в Белом доме в сентябре.

По словам источников Bloomberg, Турция также поднимает вопрос компенсации миллиардов долларов, потраченных на закупку С-400.

Ранее портал "Комментарии" сообщил, что Эрдоган жестоко предупредил Украину и РФ после инцидента в Черном море.

Также "Комментарии" писали, что после встречи с Путиным Эрдоган сделал оптимистическое заявление о завершении войны в Украине.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-12-17/erdogan-asks-putin-to-take-back-missiles-in-bid-to-win-us-favor
Теги:

Новости

Все новости