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Эрдоган отменил пенсионный возраст в Турции

По решению Эрдогана турки могут уйти на пенсию раньше, чем раньше, ведь президент страны отменил обязательное требование о пенсионном возрасте

сегодня, 18:11
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Автор:

Slava Kot

Президент Турции Таип Эрдоган отменил требование, согласно которому турки должны были дождаться пенсионного возраста для выхода на пенсию. Таким образом, в стране более двух млн человек смогут досрочно выйти на пенсию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Эрдоган отменил пенсионный возраст в Турции

Президент Турции Реджеп Эрдоган. Фото из открытых источников

На специальной пресс-конференции Реджеп Эрдоган сообщил об отмене требования о пенсионном возрасте для турков. Ранее пенсионный возраст для ухода на пенсию в Турции составлял 60 лет для мужчин и 58 для женщин. Однако новое решение турецкого президента позволяет уйти на пенсию людям, получившим 20-25 лет официального трудового стажа.

Таким образом, до 13,9 млн пенсионеров в Турции могут присоединиться еще 2,25 млн человек из-за решения Эрдогана. Кроме отмены обязательного пенсионного возраста, Эрдоган повысил минимальную заработную плату. Такие шаги президента Турции проходят на фоне предстоящих президентских выборов, которые должны пройти через шесть месяцев.

Эрдоган находится у власти в Турции около восьми лет и запомнился подавлением инакомыслия в стране. Кроме того, из-за собственной экономической программы Эрдогана, национальная валюта Турции обесценилась в десять раз по сравнению с долларом с 2012 года

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Турции подверг резкой критике Владимира Путина из-за невыполнения договоренностей.

Также "Комментарии" писали об угрозах Эрдогана. Президент Турции заверил, что готов нанести ракетные удары по Греции, которая, по мнению Эрдогана, имеет претензии на территорию его страны.



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Источник: https://www.reuters.com/world/middle-east/turkey-eliminates-age-requirement-retirement-2022-12-28/
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