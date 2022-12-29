Эрдоган отменил пенсионный возраст в Турции

Президент Турции Таип Эрдоган отменил требование, согласно которому турки должны были дождаться пенсионного возраста для выхода на пенсию. Таким образом, в стране более двух млн человек смогут досрочно выйти на пенсию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Президент Турции Реджеп Эрдоган. Фото из открытых источников

На специальной пресс-конференции Реджеп Эрдоган сообщил об отмене требования о пенсионном возрасте для турков. Ранее пенсионный возраст для ухода на пенсию в Турции составлял 60 лет для мужчин и 58 для женщин. Однако новое решение турецкого президента позволяет уйти на пенсию людям, получившим 20-25 лет официального трудового стажа.

Таким образом, до 13,9 млн пенсионеров в Турции могут присоединиться еще 2,25 млн человек из-за решения Эрдогана. Кроме отмены обязательного пенсионного возраста, Эрдоган повысил минимальную заработную плату. Такие шаги президента Турции проходят на фоне предстоящих президентских выборов, которые должны пройти через шесть месяцев.

Эрдоган находится у власти в Турции около восьми лет и запомнился подавлением инакомыслия в стране. Кроме того, из-за собственной экономической программы Эрдогана, национальная валюта Турции обесценилась в десять раз по сравнению с долларом с 2012 года

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Турции подверг резкой критике Владимира Путина из-за невыполнения договоренностей.

Также "Комментарии" писали об угрозах Эрдогана. Президент Турции заверил, что готов нанести ракетные удары по Греции, которая, по мнению Эрдогана, имеет претензии на территорию его страны.

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