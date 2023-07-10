Эрдоган озвучил неожиданное предложение по расширению НАТО

Кроме Украины, присоединиться к НАТО стремится и Швеция. Заявку одобрили все члены НАТО, кроме Турции и Венгрии. Президент Турции Реджеп Эрдоган озвучил неожиданные требования по расширению НАТО. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Sky News.



Президент Турции Реджеп Эрдоган. Фото из открытых источников

Для вступления в НАТО необходима единодушная поддержка всех членов альянса. Однако Эрдоган считает, что Швеция сделала недостаточно. Турция постоянно выдвигает новые условия, обычно касающиеся курдов, которые в Турции принадлежат к запрещенной Рабочей партии Курдистана.

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Теперь Реджеп Эрдоган сделал неожиданный шаг и указал, что его страна готова принять Швецию, когда ЕС одобрит вступление Турции в Европейский Союз. Такие заявления Эрдоган озвучил перед визитом на саммит НАТО в Литве.

"Я призываю эти страны, которые заставляют Турцию ждать у дверей Европейского Союза более 50 лет. Сначала придите и откройте путь для Турции в Европейский Союз, а затем мы откроем путь для Швеции, как мы сделали для Финляндии", — сказал Реджеп Эрдоган.

Напомним, что переговоры о членстве Турции впервые начались в 2005 году. Впоследствии они были заморожены, ведь Турция не выполняла никаких реформ.

Венгрия, которая также не одобрила заявку Швеции к присоединению к НАТО, указала, что сделает это после одобрения Турции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что немецкий канцлер Олаф Шольц обратился к президенту Турции Реджепу Эрдогану с призывом расширить НАТО.

Также "Комментарии" писали о новом заявлении Эрдогана о вступлении Украины в НАТО. Президент Турции Эрдоган считает, что окончание войны будет способствовать вступлению Украины в военную организацию.