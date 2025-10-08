logo

Эрдоган поговорил с Путиным: к какой инициативе призвал по войне в Украине
Эрдоган поговорил с Путиным: к какой инициативе призвал по войне в Украине

Эрдоган во время разговора с Путиным призвал "активизировать дипломатию" для мира в Украине

8 октября 2025, 07:39
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. В ходе беседы призвал активизировать дипломатические усилия, чтобы война в Украине была завершена. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил в соцсети Х директорат по коммуникациям администрации президента Турции.

Эрдоган поговорил с Путиным: к какой инициативе призвал по войне в Украине

Путин и Эрдоган. Фото: из открытых источников

Администрация президента Турции добавила, что лидеры двух стран обсудили двусторонние отношения, а также региональные и глобальные причины.

"Президент Турции заявил, что для достижения справедливого и прочного мира в конфликте между Украиной и Россией необходимо активизировать дипломатические усилия", — говорится в сообщении администрации Эрдогана.

Также турецкий лидер добавил, что его страна будет продолжать работать в интересах мира.

Еще Эрдоган заявил, что Анкара прилагает все усилия для достижения перемирия в секторе Газа, а также чтобы в этот регион была доставлена гуманитарная помощь.

Читайте также на портале "Комментарии" — реальность заключается в том, что война в Украине закончится не скоро. Это не очень хорошая новость, но ее нужно принять. Такое заявление в интервью телеканалу Fox News сделал президент Турецкой Республики Реджеп Эрдоган.

"Я не очень верю, что война в Украине скоро закончится. Это не очень хорошая новость", — сказал турецкий лидер.

Эрдоган также убежден, что Европа не сможет вечно оказывать экономическую помощь Украине, а Украина не может конкурировать с Россией в экономическом плане.

Также издание "Комментарии" сообщало – Трамп пристыдил Эрдогана в Белом доме: какая причина.




