Эрдоган поговорил с Путиным: к какой инициативе призвал по войне в Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. В ходе беседы призвал активизировать дипломатические усилия, чтобы война в Украине была завершена. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил в соцсети Х директорат по коммуникациям администрации президента Турции.

Путин и Эрдоган. Фото: из открытых источников

Администрация президента Турции добавила, что лидеры двух стран обсудили двусторонние отношения, а также региональные и глобальные причины.

"Президент Турции заявил, что для достижения справедливого и прочного мира в конфликте между Украиной и Россией необходимо активизировать дипломатические усилия", — говорится в сообщении администрации Эрдогана.

Также турецкий лидер добавил, что его страна будет продолжать работать в интересах мира.

Еще Эрдоган заявил, что Анкара прилагает все усилия для достижения перемирия в секторе Газа, а также чтобы в этот регион была доставлена гуманитарная помощь.

"Я не очень верю, что война в Украине скоро закончится. Это не очень хорошая новость", — сказал турецкий лидер.

Эрдоган также убежден, что Европа не сможет вечно оказывать экономическую помощь Украине, а Украина не может конкурировать с Россией в экономическом плане.

