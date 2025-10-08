Ердоган поговорив з Путіним: до якої ініціативи закликав щодо війни в Україні

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. У ході бесіди закликав активізувати дипломатичні зусилля, щоб війну в Україні було завершено. Як передає портал "Коментарі", про це повідомив у соцмережі Х директорат із комунікацій адміністрації президента Туреччини.

Путін та Ердоган. Фото: з відкритих джерел

Адміністрація президента Туреччини додала, що лідери двох країн обговорили двосторонні відносини, а також регіональні та глобальні причини.

"Президент Туреччини заявив, що для досягнення справедливого та міцного миру у конфлікті між Україною та Росією необхідно активізувати дипломатичні зусилля", — йдеться у повідомленні адміністрації Ердогана.

Також турецький лідер додав, що його країна продовжуватиме працювати на користь світу.

Ще Ердоган заявив, що Анкара докладає всіх зусиль для досягнення перемир'я в секторі Газа, а також щоб до цього регіону було доставлено гуманітарну допомогу.

Читайте також на порталі "Коментарі" — реальність полягає в тому, що війна в Україні закінчиться не скоро. Це не дуже хороша новина, але її потрібно ухвалити. Таку заяву в інтерв'ю телеканалу Fox News зробив президент Турецької Республіки Реджеп Ердоган .

"Я не дуже вірю, що війна в Україні незабаром закінчиться. Це не дуже хороша новина", — сказав турецький лідер.

Ердоган також переконаний, що Європа не зможе вічно надавати економічну допомогу Україні, а Україна не може конкурувати з Росією в економічному плані.

