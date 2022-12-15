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Эрдоган провел телефонный разговор с Путиным, где обсудил встречу лидеров трех стран

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заверил, что договорился о встрече лидеров трех стран для разрешения конфликта, в котором участвует Российская Федерация.

сегодня, 12:46
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Автор:

Slava Kot

Президент Турции Реджеп Эрдоган обсудил с президентом России Владимиром Путиным ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии. В ходе разговора политики договорились о предстоящих встречах лидеров трех стран: Турции, Российской Федерации и Сирии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Эрдоган провел телефонный разговор с Путиным, где обсудил встречу лидеров трех стран

Эрдоган провел телефонный разговор с Путиным. Фото из открытых источников

В противостояниях в Сирии Россия поддерживаю диктаторский и авторитарный режим Башара Асада, тогда как Турция помогает всем революционерам, от исламистов и левых до арабов и кемалистов, желающих свергнуть "куклу" Путина. Несмотря на это, Эрдоган заявляет, что просто оберегает зону в 30 км для безопасности собственной страны и не хочет на прямую воевать с войсками РФ.

Турецкий президент неоднократно критиковал Россию за события в Сирии и говорил, что Путин не выполняет свои обязательства .

Теперь президенты обеих стран решили обсудить возможное мирное разрешение этого конфликта. Эрдоган заявил, что в ходе беседы с Путиным предложил президенту России трехсторонний союз между Турцией, Сирией и РФ.

По мнению президента Турции, сначала должны встретиться представители разведки стран, затем министры обороны и министры иностранных дел. Только после таких встреч могут встретиться высшие руководящие лица: Башар, Путин и Эрдоган.

"Я предложил это Путину, и он отнесся к этому положительно. Таким образом, мы начнем серию встреч", — сказал президент Турции Реджеп Эрдоган.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Эрдоган угрожал нанести ракетные удары.

Также "Комментарии" писали о разбившемся в Турции военном самолете.



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Источник: https://t.me/rian_ru/188718
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