Эрдоган провел телефонный разговор с Путиным, где обсудил встречу лидеров трех стран

Президент Турции Реджеп Эрдоган обсудил с президентом России Владимиром Путиным ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии. В ходе разговора политики договорились о предстоящих встречах лидеров трех стран: Турции, Российской Федерации и Сирии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Эрдоган провел телефонный разговор с Путиным. Фото из открытых источников

В противостояниях в Сирии Россия поддерживаю диктаторский и авторитарный режим Башара Асада, тогда как Турция помогает всем революционерам, от исламистов и левых до арабов и кемалистов, желающих свергнуть "куклу" Путина. Несмотря на это, Эрдоган заявляет, что просто оберегает зону в 30 км для безопасности собственной страны и не хочет на прямую воевать с войсками РФ.

Турецкий президент неоднократно критиковал Россию за события в Сирии и говорил, что Путин не выполняет свои обязательства .

Теперь президенты обеих стран решили обсудить возможное мирное разрешение этого конфликта. Эрдоган заявил, что в ходе беседы с Путиным предложил президенту России трехсторонний союз между Турцией, Сирией и РФ.

По мнению президента Турции, сначала должны встретиться представители разведки стран, затем министры обороны и министры иностранных дел. Только после таких встреч могут встретиться высшие руководящие лица: Башар, Путин и Эрдоган.

"Я предложил это Путину, и он отнесся к этому положительно. Таким образом, мы начнем серию встреч", — сказал президент Турции Реджеп Эрдоган.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Эрдоган угрожал нанести ракетные удары.

Также "Комментарии" писали о разбившемся в Турции военном самолете.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!