Эрдоган резко отреагировал на запуски ракет по Ирану

Турция не одобряет как атаки против Ирана, так и нападения Тегерана на "братские страны" в регионе. Как сообщает портал "Комментарии", соответствующее заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время разговора по телефону со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом.

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников

Кроме того, заявил Эрдоган, Анкара не видит никаких оправданий для нарушения турецкого воздушного пространства. Турецкий лидер подчеркнул, что его народ страдает от конфликтов, в которых она не является стороной.

"Турция не одобряет незаконное вмешательство против Ирана и нападения Ирана на братские страны в регионе… Нападения на братские страны не отвечают ничьим интересам и эти действия должны прекратиться", – сказал президент Турции.

В то же время, иранский президент Масуд Пезешкиан заявил, что ракеты, вошедшие в воздушное пространство Турции, не были иранского происхождения. По его словам, Тегеран проведет всестороннее расследование.

