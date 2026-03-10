logo

Эрдоган резко отреагировал на запуски ракет по Ирану
commentss НОВОСТИ Все новости

Эрдоган резко отреагировал на запуски ракет по Ирану

Эрдоган подчеркнул, что Турция не одобряет незаконное вмешательство против Ирана и нападения Ирана на братские страны в регионе

10 марта 2026, 12:17
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Турция не одобряет как атаки против Ирана, так и нападения Тегерана на "братские страны" в регионе. Как сообщает портал "Комментарии", соответствующее заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время разговора по телефону со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом.

Эрдоган резко отреагировал на запуски ракет по Ирану

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников

Кроме того, заявил Эрдоган, Анкара не видит никаких оправданий для нарушения турецкого воздушного пространства. Турецкий лидер подчеркнул, что его народ страдает от конфликтов, в которых она не является стороной.

"Турция не одобряет незаконное вмешательство против Ирана и нападения Ирана на братские страны в регионе… Нападения на братские страны не отвечают ничьим интересам и эти действия должны прекратиться", – сказал президент Турции.

В то же время, иранский президент Масуд Пезешкиан заявил, что ракеты, вошедшие в воздушное пространство Турции, не были иранского происхождения. По его словам, Тегеран проведет всестороннее расследование.

Читайте на портале "Комментарии" — иранские баллистические ракеты ударили по авиабазе Аль-Азрак в Иордании, где размещается международный военный контингент, включая немецких военных. Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel, ссылаясь на собственные источники.

По информации журналистов, атака произошла вечером 9 марта. Удар понесла немецкая секция авиабазы, где дислоцируются военные Бундесвера. В частности, сообщается о повреждении здания казарм, используемых немецкими солдатами.

К моменту обстрела военные находились в укрытиях, поэтому пострадавших среди немецкого контингента нет. Однако пока остается непонятным, попали ли в объект непосредственно ракеты, или это были обломки перехваченных снарядов, упавших на территорию базы после работы систем противовоздушной обороны.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Сенате США назревает серьезное политическое противостояние из-за войны против Ирана. Группа демократов заявила, что готова фактически парализовать работу верхней палаты Конгресса, если администрация президента Дональда Трампа не согласится предоставить публичные свидетельства о ходе военной операции. Об этом сообщает The Hill.




